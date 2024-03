Умер автор легендарного хита "All by myself" Эрик Кармен

На момент смерти ему было 74 года

Известный американский поп-исполнитель и автор легендарного хита "All by myself" Эрик Кармен умер в прошлые выходные. Об этом сообщила семья артиста на его сайте. Известно, что певец ушел из жизни во сне. На момент смерти ему было 74 года.

"С огромной печалью мы сообщаем душераздирающую новость о смерти Эрика Кармена. Наш милый, любящий и талантливый Эрик умер во сне в конце выходных", — говорится в сообщении на сайте музыканта.

О причинах ухода из жизни семья не сообщила. Только попросили общественность уважать их приватность.

Отметим, что Эрик Кармен родился в 1949 году в американском Кливленде. Впервые публично о себе он заявил в 1970-х в составе поп-рок группы Raspberries. После распада коллектива в 1975 году Эрик Кармен начал сольную карьеру. И в этом же году на свет появилась легендарная композиция "All by myself".

В свое время легендарный хит Кармена перепевал Фрэнк Синатра и Карел Готт, а также другие исполнители. А самую известную кавер-версию этой композиции исполнила Селин Дион.

Также эта композиция звучала в серии фильмов о Бриджит Джонс. И многие люди узнали об этой песне именно из фильма.

"Для него было большой радостью знать, что на протяжении десятилетия его музыка трогала многих и будет его незабываемым наследием", — указано в сообщении на сайте артиста.

