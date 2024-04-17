Едут из ЕС к украинским врачам: во Львове хирурги удалили часть мозга девочке из Ирландии

Несмотря на войну в Украине, родители девочки решились приехать в украинский город

Во Львове детские нейрохирурги удалили часть мозга 4-летней пациентке из Северной Ирландии, приехавшей за спасением к украинским врачам. Ребенка мучили тяжелые судорожные приступы, угрожающие жизни и сдерживавшие развитие ребенка.

Об этом сообщили в больнице, пишет Zaxid.net. Отмечается, что в Центре нейрохирургии и хирургического лечения эпилепсии, работающей в детской больнице, лечат детей из разных регионов Украины, а из-за рубежа впервые. Семья с Британских островов преодолела 3000 км и специально приехала во Львов на операцию.

4-летний Рейчел Гриббен третий ребенок в семье. Когда девочке было полтора года, родители заметили, что она отстает в развитии, и появились незначительные подергивания тела. А уже через несколько месяцев она перенесла первое тяжелое судорожное нападение.

Медики диагностировали эпилепсию с эпилептическими спазмами. Это такой вид судорог, при которых по всему головному мозгу возникают разряды. Также врачи выявили фокально-кортикальную дисплазию, то есть плохо развитые извилины мозга, которые и провоцировали судороги, сообщили в больнице. Приступы у девочки усиливались и учащались, противосудорожная терапия уменьшила их количество, но они все еще возникали и дальше сдерживали развитие девочки.

В поисках спасения родители Рэйчел наткнулись на известного американского нейрохирурга Люка Томича. Он сказал, что хирургическим путем девочку можно лишить 80-90% приступов. И посоветовал ирландской семье обратиться за помощью к команде украинских специалистов, возглавляемой опытным нейрохирургом детской больницы св. Николая Михаил Ловга.

Несмотря на войну в Украине, родители девочки решились приехать во Львов. Мама ребенка рассказала, что первый сигнал воздушной тревоги очень их испугал.

"Когда мы сидели в укрытии больницы с другими мамами, детьми, мое сердце просто разбилось", – говорит женщина.

4-летняя Рейчел Гриббен из Ирландии приехала во Львов на лечение

4-летняя Рейчел Гриббен из Ирландии приехала во Львов на лечение

Собрав все данные о состоянии ребенка, команда нейрохирургов принялась тщательно планировать операцию. Важно было выбрать самый безопасный вариант доступа к пораженному участку мозга.

"Мы выбрали комбинированный доступ. Поэтапно открыли полость черепа, нашли измененную зону, отделили ее и поэтапно отсоединили, а затем удалили полностью. Крайне важно было быть максимально далеко от участка, отвечающего за движения конечностей, а фокальная кортикальная дисплазия, то есть эта изменена часть мозга, была очень близка к той зоне. Именно поэтому мы работали совместно с нейрофизиологами, использовали сверхсовременные технологии – интероперационный мониторинг и "навигационную систему", которые помогают избежать повреждений здоровых участков мозга", – сообщил нейрохирург, руководитель направления детской нейрохирургии и психоневрологии. Михаил Ловга.

Операция длилась семь часов и прошла удачно. Благодаря оперативному вмешательству количество эпилептических приступов уменьшилось на 90%, поэтому судороги больше не будут задерживать развитие ребенка. Рэйчел с родителями уже вернулась домой, в Северную Ирландию.

Ранее "Телеграф" писал, что родные умершей украинки отважились отдать ее органы. Они могут спасти 4 жизни.