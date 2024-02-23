В Житомире собираются реконструировать детскую больницу по завышенным ценам – проект разработала фирма Гринкевича

Компания спроектировала завышенные цены, а государственные эксперты согласовали

Департамент регионального развития Житомирской ОГА 20 декабря по результатам тендера заказал ООО "Управляющая компания "Комфорт-Буд" третью очередь реконструкции областной детской больницы в селе Станишевка стоимостью 361 млн грн. Проектировщиком реконструкции является ООО "Строительный альянс Монтажпроект" Романа Гринкевича, ныне задержанного по делу о поставках некачественной одежды для ВСУ Положительный экспертный отчет выполнило государственное предприятие "Западный экспертно-технический центр" Гоструда.

Как сообщают "Наші гроші", треть суммы уходит на оборудование. Включив его в смету строительства, заказчик избежал необходимости проводить открытые торги по его покупке. В результате неизвестно, кто же будет поставщиком оборудования. Кроме того, в смете не указали точных характеристик для определения соответствия рыночной цене. Четверть суммы или 92 млн грн идет на материальные ресурсы. Самые большие суммы отведены на двери, окна и подвесные потолки, чьи подробные характеристики неизвестны.

"Житомир.Info" пишет, что все строительные материалы имеют завышенную цену. Кирпич по 10,45 за штуку, что на четверть дороже цены в магазине и в тендере в соседнем Малине. Арматура по 39 тысяч гривен за тонну, хотя даже Метинвест-СМЦ олигарха Ахметова продает ее по 30 тысяч гривен. Более того. Несмотря на и так завышенные цены в сделку зашили еще 75 миллионов гривен на покрытие дополнительных расходов, связанных с инфляцией. То есть при разгоне цен в Украине выше нынешнего уровня – строителям накинут еще.

ООО "Спецтермомонтаж-Энерго" предложило на 5% более низкую цену — 342 млн грн. Однако заказчик обнаружил ряд несоответствий в его документах и дал 24 часа на их устранение. В том числе договор с банком о предоставлении гарантии вопреки требованиям тендерной документации содержал условия предоставления принципалом писем или других документов. Фирма устранила другие несоответствия, а по этому поводу заявила в объяснительном письме, что предоставленный договор отвечает требованиям тендерной документации и закона и что заказчик не отметил, что именно нужно предоставить.

Заказчик отклонил фирму по неустранению этого несоответствия, указав, что именно его не устроило в договоре. Это были пункты, которые принципал должен предоставлять банку финансовую отчетность, а также сведения и документы, необходимые ему для выполнения требований закона США "О налоговых требованиях к иностранным счетам" (FATCA) и т.д. Кроме того, более дешевая фирма учла в смету 1 892 м лотков вместо предусмотренных техническим заданием 1 760 м.

Госаудитслужба провела мониторинг этого тендера и решила, что нарушений не обнаружено.

В настоящее время Департамент регионального развития Житомирской ОГА возглавляет Сергей Сорокин.

Житомирской "УК "Комфорт-Буд" владеют местные жители Александр Петровский и Николай Балакишиев, который до 2021 года работал в полиции. Директором является отец последнего Станислав Балакишиев, который в 2015 году шел в Житомирский горсовет от "Самопомочи". В 2020-2021 годах партнершей Петровского по фирме была Галина Рачковская, по данным СМИ, мать Веры Рачковской-Долгих, руководительницы Управления по связям с общественностью Житомирского горсовета.

В целом с 2016 года компания получила государственных подрядов на 1,24 млрд грн, преимущественно у нынешнего заказчика. В частности, в марте 2022 года он заказал ей первую (первый блок лечебного корпуса), вторую (второй блок лечебного корпуса), четвертую (поликлиника) и пятую (административно-хозяйственные здания) очереди реконструкции этой же больницы на 359 млн грн. Тендеры, по которым были заключены договоры, были объявлены еще до начала полномасштабного вторжения. В октябре 2023 г. договоры расторгли с согласия сторон с нулевой оплатой.