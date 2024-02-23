В Житомирі збираються реконструювати дитячу лікарню за завищеними цінами - проєкт розробила фірма Гринкевича

Компанія запроектувала завищені ціни, а державні експерти погодили

Департамент регіонального розвитку Житомирської ОДА 20 грудня за результатами тендеру замовив ТОВ "Управляюча компанія "Комфорт-Буд" третю чергу реконструкції обласної дитячої лікарні у селі Станишівка вартістю 361 млн грн. Проектувальником реконструкції є ТОВ "Будівельний альянс Монтажпроект" Романа Гринкевича, нині затриманого у межах кримінальної справи про постачання неякісного одягу для ЗСУ. Позитивний експертний звіт виконало державне підприємство "Західний експертно-технічний центр" Держпраці.

Як повідомляють "Наші гроші", третина суми іде на устаткування. Включивши його у кошторис будівництва, замовник уникнув необхідності проводити відкриті торги для його купівлі. Внаслідок цього невідомо, хто ж буде постачальником обладнання. Крім того, у кошторисі не вказали точних характеристик для визначення відповідності ринковій ціні. Чверть суми, або 92 млн грн іде на матеріальні ресурси. Найбільші суми відведено на двері, вікна і підвісні стелі, чиї детальні характеристики невідомі.

"Житомир.Info" пише, всі будівельні матеріали мають завищену ціну. Цегла по 10,45 за штуку, що на чверть дорожче від ціни в магазині і у тендері в сусідньому Малині. Арматура по 39 тисяч гривень за тону, хоча навіть "Метінвест-СМЦ" олігарха Ахметова продає її по 30 тисяч гривень. Більше того. Незважаючи на і так завищені ціни в угоду зашили ще 75 мільйонів гривень на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляцією. Тобто при розгоні цін в Україні вище нинішнього рівня – будівельникам накинуть ще.

ТОВ "Спецтермомонтаж-Енерго" запропонувало на 5% нижчу ціну – 342 млн грн. Однак замовник виявив низку невідповідностей у його документах і дав 24 години на їх усунення. В тому числі договір із банком про надання гарантії всупереч вимогам тендерної документації містив умови щодо надання принципалом листів або інших документів. Фірма усунула інші невідповідності, а щодо цієї заявила у пояснювальному листі, що наданий договір відповідає вимогам тендерної документації та закону і що замовник не зазначив, що саме треба надати.

Замовник відхилив фірму через неусунення цієї невідповідності, вказавши, що саме його не влаштувало в договорі. Це були пункти, що принципал повинен надавати банку фінансову звітність, а також відомості й документи, необхідні йому для виконання вимог закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA) тощо. Крім того, дешевша фірма врахувала в кошторис 1 892 м лотків замість передбачених технічним завданням 1 760 м.

Держаудитслужба провела моніторинг цього тендеру і вирішила, що порушень не виявлено.

Нині Департамент регіонального розвитку Житомирської ОДА очолює Сергій Сорокін.

Житомирською "УК "Комфорт-Буд" володіють місцеві жителі Олександр Петровський та Микола Балакішієв, який до 2021 року працював у поліції. Директором є батько останнього Станіслав Балакішієв, який у 2015 році йшов у Житомирську міськраду від "Самопомочі". У 2020-2021 роках партнеркою Петровського по фірмі була Галина Рачковська. За даними ЗМІ, це мати Віри Рачковської-Долгих, керівниці Управління по зв’язках з громадськістю Житомирської міськради.

Загалом із 2016 року компанія отримала державних підрядів на 1,24 млрд грн, переважно в нинішнього замовника. Зокрема у березні 2022 року він замовив їй першу (перший блок лікувального корпусу), другу (другий блок лікувального корпусу), четверту (поліклініка) та п’яту (адміністративно-господарські будівлі) черги реконструкції цієї ж лікарні на 359 млн грн. Тендери, за якими уклали договори, були оголошені ще до початку повномасштабного вторгнення. У жовтні 2023 року договори розірвали за згодою сторін із нульовою оплатою.