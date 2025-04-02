Укр

Берут с 18 лет и платят более 100 тысяч: молодым украинцам предлагают выгодные условия труда

Автор
Ирина Мазуренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Повар пограничная служба
Повар пограничная служба. Фото Коллаж "Телеграф"

Место работы — Днепропетровская область

В Бердянском пограничном отряде Государственной пограничной службы Украины открылась вакансия повара. Предлагается официальное трудоустройство по контракту с заработной платой от 21000 до 121000 гривен. Это значительно превышает средние характеристики на рынке труда.

Вакансия опубликована на одном из сайтов поиска работы и предусматривает полную занятость. К рассмотрению принимаются кандидатуры молодых людей от 18 лет, в том числе и студентов. Обязательным условием является наличие среднего специального образования.

Среди основных обязанностей будущего работника не только приготовление пищи для военнослужащих, но и выполнение боевых задач подразделения. Кандидат должен владеть навыками первичной и тепловой обработки продуктов, технологией приготовления блюд, а также уметь солить, квасить, консервировать и сушить овощи и фрукты.

Для трудоустройства на должность повара в пограничной службе следует отвечать следующим требованиям:

  • пригодность к военной службе по состоянию здоровья;
  • отсутствие судимостей и поводов к полиции;
  • положительная характеристика с последнего места работы, учебы или службы;
  • организованность и ответственность;
  • стрессоустойчивость;
  • способность работать как в коллективе, так и самостоятельно;
  • готовность совершенствовать профессиональные военные навыки.

Место службы – Днепропетровская область. Государство гарантирует полную социальную защиту военнослужащим и членам их семей в соответствии с действующим законодательством.

Также ранее "Телеграф" писал, что в Одесской области появилась привлекательная вакансия для пенсионеров. Главное преимущество этой вакансии – отсутствие жесткого графика.

Теги:
#Робота #Вакансии #Вакансии в Украине