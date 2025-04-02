Берут с 18 лет и платят более 100 тысяч: молодым украинцам предлагают выгодные условия труда
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Место работы — Днепропетровская область
В Бердянском пограничном отряде Государственной пограничной службы Украины открылась вакансия повара. Предлагается официальное трудоустройство по контракту с заработной платой от 21000 до 121000 гривен. Это значительно превышает средние характеристики на рынке труда.
Вакансия опубликована на одном из сайтов поиска работы и предусматривает полную занятость. К рассмотрению принимаются кандидатуры молодых людей от 18 лет, в том числе и студентов. Обязательным условием является наличие среднего специального образования.
Среди основных обязанностей будущего работника не только приготовление пищи для военнослужащих, но и выполнение боевых задач подразделения. Кандидат должен владеть навыками первичной и тепловой обработки продуктов, технологией приготовления блюд, а также уметь солить, квасить, консервировать и сушить овощи и фрукты.
Для трудоустройства на должность повара в пограничной службе следует отвечать следующим требованиям:
- пригодность к военной службе по состоянию здоровья;
- отсутствие судимостей и поводов к полиции;
- положительная характеристика с последнего места работы, учебы или службы;
- организованность и ответственность;
- стрессоустойчивость;
- способность работать как в коллективе, так и самостоятельно;
- готовность совершенствовать профессиональные военные навыки.
Место службы – Днепропетровская область. Государство гарантирует полную социальную защиту военнослужащим и членам их семей в соответствии с действующим законодательством.
Также ранее "Телеграф" писал, что в Одесской области появилась привлекательная вакансия для пенсионеров. Главное преимущество этой вакансии – отсутствие жесткого графика.