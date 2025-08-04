Настоящих "монстров" поймала хрупкая рыбачка. Украинка похвасталась рекордным уловом (фото)
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Женщина едва удержала их в руках
В сети завирусились фото женщины с удачной рыбалки в Украине. Так как она выловила рыбу на 15 кг.
Об этом сообщают местные каналы. Действительно ли женщина сама поймала такую рыбу и где это произошло неизвестно, однако улов поражает.
"Вот так улов жительницы Ровно — целых 15 кг", — говорится в сообщении.
На фото видно, что женщина держит в руках две крупные рыбины. Они даже больше ее рук в несколько раз. Учитывая размер улова можно сделать вывод, что рыбалка проходил на специальной ставке, где разводят рыбу. Кроме того, виды таких размеров отпускаются после улова – спортивная рыбалка.
Заметим, что на первом фото показан карп обыкновенный. Это типичный вид рыбы для украинских водоемов, распространенный в пресноводных водоемах. Длина тела карпа может достигать 1 м, живая масса — более 20 кг. Наибольшая особь, которую поймали, весила более 45 кг.
На втором фото показано, что женщина выловила зеркального карпа. Он отличается телом, неравномерно покрытым чешуей, с участками голой кожи, в отличие от равномерно покрытого чешуей тела чешуйчатого карпа. Эта рыба распространена по всей Европе и достигает массы до 25 кг (рекорд – 40,2 кг). Рекордные по массе экземпляры карпа обычно являются именно зеркальными.
Где на Ровенщине можно порыбачить:
- Река Устья – популярное место для рыбалки, где есть и частные и бесплатные места.
- Озеро "Бабий аквариум" — одно из популярных мест, где можно порыбачить.
- Озеро "Остров" — место для рыбака в окрестностях Ровно.
- Хутор Котыры — здесь есть пруд вблизи Ровно.
- Окрестности сел Заречное и Косарово — эти места часто посещают рыбаки.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Закарпатье мужчина поймал золотую рыбку.