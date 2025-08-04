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Настоящих "монстров" поймала хрупкая рыбачка. Украинка похвасталась рекордным уловом (фото)

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Где порыбачить в Ровно Новость обновлена 04 августа 2025, 17:43
Где порыбачить в Ровно. Фото Коллаж "Телеграфа"

Женщина едва удержала их в руках

В сети завирусились фото женщины с удачной рыбалки в Украине. Так как она выловила рыбу на 15 кг.

Об этом сообщают местные каналы. Действительно ли женщина сама поймала такую рыбу и где это произошло неизвестно, однако улов поражает.

"Вот так улов жительницы Ровно — целых 15 кг", — говорится в сообщении.

На фото видно, что женщина держит в руках две крупные рыбины. Они даже больше ее рук в несколько раз. Учитывая размер улова можно сделать вывод, что рыбалка проходил на специальной ставке, где разводят рыбу. Кроме того, виды таких размеров отпускаются после улова – спортивная рыбалка.

Заметим, что на первом фото показан карп обыкновенный. Это типичный вид рыбы для украинских водоемов, распространенный в пресноводных водоемах. Длина тела карпа может достигать 1 м, живая масса — более 20 кг. Наибольшая особь, которую поймали, весила более 45 кг.

Женщина поймала карпа
Женщина поймала карпа

На втором фото показано, что женщина выловила зеркального карпа. Он отличается телом, неравномерно покрытым чешуей, с участками голой кожи, в отличие от равномерно покрытого чешуей тела чешуйчатого карпа. Эта рыба распространена по всей Европе и достигает массы до 25 кг (рекорд – 40,2 кг). Рекордные по массе экземпляры карпа обычно являются именно зеркальными.

Женщина поймала зеркального карпа
Женщина поймала зеркального карпа

Где на Ровенщине можно порыбачить:

  • Река Устья – популярное место для рыбалки, где есть и частные и бесплатные места.
  • Озеро "Бабий аквариум" — одно из популярных мест, где можно порыбачить.
  • Озеро "Остров" — место для рыбака в окрестностях Ровно.
  • Хутор Котыры — здесь есть пруд вблизи Ровно.
  • Окрестности сел Заречное и Косарово — эти места часто посещают рыбаки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Закарпатье мужчина поймал золотую рыбку.

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#Ровно #Рыба #Карп #Рыболов