Илон Маск тайно побывал в Белом доме: в администрации Байдена объяснили цель встречи
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Маск на протяжении многих лет жаловался, что чиновники Байдена игнорируют его и его компании
Известный миллиардер Илон Маск в сентябре прошлого года тайно посещал Белый дом. С американскими чиновниками он хотел обсудить перспективы и риски развития искусственного интеллекта.
Об этом сообщает NBC News. В журнале посещения Белого дома говорится, что его встреча состоялась в западном крыле комплекса. С ним также присутствовал Рохан Патель, старший руководитель отдела государственной политики Tesla.
Согласно протоколам, его встреча в Белом доме состоялась в 16.00. В тот день Маск и другие руководители технологической отрасли встретились с законодателями и журналистами на Капитолийском холме на саммите по искусственному интеллекту.
В Белом доме заявили, что на встрече речь шла об искусственном интеллекте. В Вашингтоне также подтвердили, что это был единственный визит Маска во время президентства Джо Байдена. Сам президент США не встречался с миллиардером.
Представитель Белого дома Робин Паттерсон заявила эта встреча "была одной из многих встреч с лидерами в области технологий, научных кругов, правительства и гражданского общества".
"Администрация Байдена-Харриса ясно дала понять руководителям технологических компаний, что компаниям необходимо обеспечить безопасность своей продукции, прежде чем она будет представлена публике", — сказала Паттерсон.
Стоит отметить, что Маск много лет жаловался, что чиновники Байдена игнорируют его и его компании.
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