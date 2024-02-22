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Ілон Маск таємно побував у Білому домі: в адміністрації Байдена пояснили мету зустрічі

Автор
Марина Іщенко Марина Іщенко
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Автор
Джо Байден та Ілон Маск
Джо Байден та Ілон Маск. Фото Колаж "Телеграф"

Маск впродовж багатьох років скаржився, що чиновники Байдена ігнорують його та його компанії

Відомий мільярдер Ілон Маск у вересні минулого року таємно відвідував Білий дім. З американськими чиновниками він хотів обговорити перспективи та ризики розвитку штучного інтелекту.

Про це повідомляє NBC News. У журналі відвідування Білого дому йдеться про те, що його зустріч відбулася в західному крилі комплексу. З ним також був присутній Рохан Патель, старший керівник відділу державної політики Tesla.

Згідно з протоколами, його зустріч у Білому домі відбулася о 16:00. В той день Маск та інші керівники технологічної галузі зустрілися із законодавцями та журналістами на Капітолійському пагорбі на саміті зі штучного інтелекту.

У Білому домі заявили, що на зустрічі йшлося про штучний інтелект. У Вашингтоні також підтвердили, що це був єдиний візит Маска за час президентства Джо Байдена. Сам президент США не зустрічався з мільярдером.

Представник Білого дому Робін Паттерсон заявила ця зустріч "була однією з багатьох зустрічей із лідерами у сфері технологій, наукових кіл, уряду та громадянського суспільства".

"Адміністрація Байдена-Харріса ясно дала зрозуміти керівникам технологічних компаній, що компаніям необхідно забезпечити безпеку своєї продукції, перш ніж вона буде представлена публіці", — сказала Паттерсон.

Варто зазначити, що Маск впродовж багатьох років скаржився, що чиновники Байдена ігнорують його та його компанії.

Раніше "Телеграф" писав, що ЗСУ засікли Starlink у росіян. "Знахідку" помітили оператори розвідувальних БПЛА 71 окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗС України.

Теги:
#США #Штучний інтелект #Джо Байден #Ілон Маск #Білий дім