Ілон Маск таємно побував у Білому домі: в адміністрації Байдена пояснили мету зустрічі

Маск впродовж багатьох років скаржився, що чиновники Байдена ігнорують його та його компанії

Відомий мільярдер Ілон Маск у вересні минулого року таємно відвідував Білий дім. З американськими чиновниками він хотів обговорити перспективи та ризики розвитку штучного інтелекту.

Про це повідомляє NBC News. У журналі відвідування Білого дому йдеться про те, що його зустріч відбулася в західному крилі комплексу. З ним також був присутній Рохан Патель, старший керівник відділу державної політики Tesla.

Згідно з протоколами, його зустріч у Білому домі відбулася о 16:00. В той день Маск та інші керівники технологічної галузі зустрілися із законодавцями та журналістами на Капітолійському пагорбі на саміті зі штучного інтелекту.

У Білому домі заявили, що на зустрічі йшлося про штучний інтелект. У Вашингтоні також підтвердили, що це був єдиний візит Маска за час президентства Джо Байдена. Сам президент США не зустрічався з мільярдером.

Представник Білого дому Робін Паттерсон заявила ця зустріч "була однією з багатьох зустрічей із лідерами у сфері технологій, наукових кіл, уряду та громадянського суспільства".

"Адміністрація Байдена-Харріса ясно дала зрозуміти керівникам технологічних компаній, що компаніям необхідно забезпечити безпеку своєї продукції, перш ніж вона буде представлена публіці", — сказала Паттерсон.

Варто зазначити, що Маск впродовж багатьох років скаржився, що чиновники Байдена ігнорують його та його компанії.

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