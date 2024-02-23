Соратник Путина помог деньгами спикеру Палаты представителей США: именно он тормозит помощь Украине

В предвыборном штабе Джонсона уже прокомментировали эту информацию

Журналисты в США выяснили, что россиянин Константин Николаев спонсировал избирательную кампанию спикера Палаты представителей США Майка Джонсона в 2018 году. Николаев является владельцем Тульского патронного завода и соратником Путина.

Об этом сообщает Newsweek. По данным издания, к пожертвованиям на избирательную кампанию помимо Николаева причастны еще двое россиян — Михаил Юрьев и Андрей Кунатбаев.

В итоге Джонсон выиграл избирательную кампанию в Луизиане, а деньги в размере более 37 тысяч долларов были пожертвованы не напрямую, а через техасскую компанию American Ethane, соучредителем которой является американец Джон Хоутлинг. На тот момент компания на 88% принадлежала этим трем россиянам.

Представитель Джонсона якобы ранее заявлял, что деньги были возвращены обратно компании American Ethane, как только в штабе узнали о ситуации. Также отмечается, что нет и не было никаких признаков, которые бы указывали на то, что предвыборный штаб Джонсона намеренно нарушил закон, которым запрещается принимать пожертвования от находящихся в иностранной собственности корпораций.

Вопрос о финансировании в 2018 году снова всплыл на фоне того, как Джонсон в должности спикера Палаты представителей США долгое время не может принять законопроект о помощи Украине в размере 60 млрд долларов. В сети появился пост с намеком на причины такого поведения Джонсона.

"Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон получил пожертвования на предвыборную кампанию от компании American Ethane, компании, на 88% принадлежащей трем россиянам. Теперь вы понимаете, почему он был категорически против помощи Украине?", — было написано в украинском блоге Fake Off на X (ранее Twitter).

Что известно о Николаеве

52-летний Константин Николаев ранее занимал пост министра транспорта Российской Федерации. Он вместе с двумя партнерами владеет третью компании Globaltrans, которая является крупнейшим частным оператором в сфере ж/д перевозок в РФ. Также он владеет Тульским патронным заводом, который снабжает боеприпасами российским войскам. В 2019 году Forbes оценил состояние олигарха в 1,2 миллиарда долларов.

Константин Николаев

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Майк Джонсон отправил на каникулы Палату представителей США. Из-за этого проголосовать помощь Украине американцы смогут не раньше середины марта.