Соратник Путіна допоміг грошима спікеру Палати представників США: саме він гальмує допомогу Україні

У передвиборному штабі Джонсона вже прокоментували цю інформацію

Журналісти в США з’ясували, що росіянин Костянтин Ніколаєв спонсорував виборчу кампанію спікера Палати представників США Майка Джонсона у 2018 році. Ніколаєв є власником Тульського патронного заводу та соратником Путіна.

Про це повідомляє Newsweek. За даними видання, до пожертв на виборчу кампанію, крім Ніколаєва, причетні ще двоє росіян — Михайло Юр’єв та Андрій Кунатбаєв.

У підсумку Джонсон виграв виборчу кампанію в Луїзіані, а гроші у розмірі понад 37 тисяч доларів було пожертвувано не безпосередньо, а через техаську компанію American Ethane, співзасновником якої є американець Джон Хоутлінг. На той момент компанія на 88% належала цим трьом росіянам.

Представник Джонсона нібито раніше заявляв, що гроші повернули назад компанії American Ethane, як тільки в штабі дізналися про ситуацію. Також зазначається, що немає і не було жодних ознак, які б вказували на те, що передвиборчий штаб Джонсона навмисно порушив закон, яким забороняється приймати пожертвування від корпорацій, що знаходяться в іноземній власності.

Питання про фінансування у 2018 році знову випливло на тлі того, як Джонсон на посаді спікера Палати представників США довгий час не може ухвалити законопроєкт про допомогу Україні у розмірі 60 млрд доларів. У мережі з’явився пост із натяком на причини такої поведінки Джонсона.

"Спікер Палати представників США Майк Джонсон отримав пожертвування на передвиборчу кампанію від компанії American Ethane, компанії, яка на 88% належить трьом росіянам. Тепер ви розумієте, чому він був категорично проти допомоги Україні?", — було написано в українському блозі Fake Off на X (Раніше Twitter).

Що відомо про Миколаєва

52-річний Костянтин Ніколаєв раніше обіймав посаду міністра транспорту Російської Федерації. Він разом із двома партнерами володіє третиною компанії Globaltrans, яка є найбільшим приватним оператором у сфері залізничних перевезень у РФ. Також він володіє Тульським патронним заводом, який постачає боєприпаси російським військам. У 2019 році Forbes оцінив статки олігарха в 1,2 мільярда доларів.

Костянтин Миколаїв

Раніше "Телеграф" розповідав, що Майк Джонсон відправив на канікули Палату представників США. Через це проголосувати допомогу Україні американці матимуть змогу не раніше середини березня.