Вовсю стараются: КНДР работает на полную мощность, чтобы отправлять оружие России

Кремль в долгу не остается

Северная Корея запустила работу собственных заводов по производству орудия на полную мощность. Это нужно, чтобы поставлять вооружение России, которое потом убивает людей в Украине.

Такое заявление сделал министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик. Об этом пишет южнокорейское агентство Yonhap News.

"Некоторые заводы (Северной Кореи – ред.) работают на полную мощность, которые в основном производят оружие и снаряды для России", — отметил министр.

Он добавил, что КНДР в обмен на оружие получает от России крайне необходимые пищевые продукты и другие товары первой потребности. Более того, Шин Вон Сик считает, что Кремль предоставил Пхеньяну также спутниковые технологии, ведь в ноябре страна вывела на орбиту свой первый спутник-шпион и пообещала запустить еще три в этом году.

По данным министра обороны Южной Кореи, Россия уже получила от КНДР около 6700 контейнеров после саммита между северокорейским лидером Ким Чен Ином и российским президентом Владимиром Путиным в сентябре.

Этого количества достаточно для размещения около 3 миллионов артиллерийских снарядов калибра 152 мм или 500 000 артиллерийских снарядов калибра 122 мм.

Ранее "Телеграф" писал, что Россия продолжает использовать ракеты и артиллерийские снаряды, переданные КНДР. Большинство из них советского образца. У Украины есть подтверждение этих фактов и все необходимые доказательства.