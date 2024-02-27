Щосили стараються: КНДР працює на повну потужність, щоб відправляти зброю Росії

Кремль у боргу не залишається

Північна Корея запустила роботу своїх заводів по виробництву зброї на повну потужність. Це потрібно, щоб постачати озброєння Росії, яке потім вбиває людей в Україні.

Таку заяву зробив міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік. Про це пише південнокорейське агентство Yonhap News.

"Деякі заводи (Північної Кореї – ред.) працюють на повну потужність, які в основному виробляють зброю і снаряди для Росії", — зауважив міністр.

Він додав, що КНДР в обмін на зброю отримує від Росії вкрай необхідні харчові продукти та інші товари найпершої потреби. Ба більше, Шин Вон Сік вважає, що Кремль надав Пхеньяну також супутникові технології, адже в листопаді країна вивела на орбіту свій перший супутник-шпигун і пообіцяла запустити ще три в цьому році.

За даними міністра оборони Південної Кореї, Росія вже отримала від КНДР близько 6700 контейнерів після саміту між північнокорейським лідером Кім Чен Ином і російським президентом Володимиром Путіним у вересні.

Цієї кількості достатньо для розміщення приблизно 3 мільйонів артилерійських снарядів калібру 152 мм або 500 000 артилерійських снарядів калібру 122 мм.

Раніше "Телеграф" писав, що Росія продовжує використовувати ракети та артилерійські снаряди передані КНДР. Більшість з них радянського зразка. В України є підтвердження цих фактів і всі необхідні докази.