Еще один государственный переворот? В столице африканской страны слышны взрывы и стрельба (видео)

Ситуация в столице Чада остается напряженной

В столице африканского государства Чад прозвучала стрельба и взрывы. В сети уже прозвучали версии о том, что там начался государственный переворот, однако местные СМИ сообщают о том, что речь идет о штурме правительственными силами штаб-квартиры одной из оппозиционных партий.

Как сообщают La Libre и La Voix Du Nord, стрельба в Нджамене произошла спустя два дня после нападения неизвестных на офисы Агентства национальной государственной безопасности и попытки покушения на жизнь главы Верховного суда.

Руководство страны считает, что за атакой стояли лица, связанные с Социалистической партией без границ (PSF) и ее лидером Яя Дилло. После этого нападения местные СМИ сообщили о гибели нескольких человек и перебоями с интернетом и телефонной связью.

Днем 28 февраля спецслужбы блокировали здание штаб-квартиры PSF, после чего местные жители сообщали о взрывах и стрельбе из автоматического оружия. О результатах операции ничего не известно, но сообщалось о том, что выстрелы привели к панике в центре Нджамены.

При этом местное издание Tchad One обнародовало видео, на котором, как утверждается сделана запись возле президентского дворца.

"Группа солдат направляется к президентскому дворцу и пытается захватить контроль. Махамат Деби все еще является президентом?", — написало издание.

В 2021 году повстанцы убили тогдашнего президента страны Идрисса Деби Итно, после чего его сын Махамат Идрисс Деби объявил себя временным президентом и возглавил воинскую хунту, которая взяла под контроль власть в стране. Он пообещал, что выборы пройдут в течение 18 месяцев, а власть будет передана в руки гражданских.

Впрочем, лишь спустя два года после истечения крайнего срока дата выборов была назначена официально. Свои кандидатуры выдвинули временный президент Махамат Идрисс Деби, а также глава PSF Яя Дилло.

Дилло отрицает свою причастность к атаке на офисы спецслужб и считает это провокацией, которая призвана устранить его от предвыборной гонки.

Чад и Нджамена на карте

Как сообщалось ранее, Африка стала очень привлекательной целью для России, которая при помощи своих наемников из ЧВК "Вагнера" уже устроила несколько государственных переворотов. Это нужно ей не только для того, чтобы получить доступ к ценным ресурсам, но и для вербовки там солдат для войны против Украины.