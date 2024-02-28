Ще один державний переворот? У столиці африканської країни чути вибухи та стрілянину (відео)

Ситуація у столиці Чаду залишається напруженою

У столиці африканської держави Чад пролунала стрілянина та вибухи. У мережі вже прозвучали версії про те, що там розпочався державний переворот, проте місцеві ЗМІ повідомляють про те, що йдеться про штурм урядовими силами штаб-квартири однієї з опозиційних партій.

Як повідомляють La Libre і La Voix Du Nord, стрілянина в Нджамені сталася через два дні після нападу невідомих на офіси Агентства національної державної безпеки та спроби замаху на життя голови Верховного суду.

Керівництво країни вважає, що за атакою стояли особи, пов’язані із Соціалістичною партією без кордонів (PSF) та її лідером Яя Ділло. Після цього нападу місцеві ЗМІ повідомили про загибель кількох людей та перебої з інтернетом та телефонним зв’язком.

Вдень 28 лютого спецслужби блокували будівлю штаб-квартири PSF, після чого місцеві жителі повідомляли про вибухи та стрілянину з автоматичної зброї. Про результати операції нічого не відомо, але повідомлялося, що постріли призвели до паніки в центрі Нджамени.

При цьому місцеве видання Tchad One оприлюднило відео, на якому, як стверджується, зроблено запис біля президентського палацу.

"Група солдатів прямує до президентського палацу та намагається захопити контроль. Махамат Дебі все ще є президентом?", — написало видання.

2021 року повстанці вбили тодішнього президента країни Ідріса Дебі Ітно, після чого його син Махамат Ідріс Дебі оголосив себе тимчасовим президентом і очолив військову хунту, яка взяла під контроль владу в країні. Він пообіцяв, що вибори відбудуться протягом 18 місяців, а влада буде передана до рук цивільних.

Втім, лише через два роки після закінчення останнього терміну дату виборів було призначено офіційно. Свої кандидатури висунули тимчасовий президент Махамат Ідрісс Дебі, а також голова PSF Яя Ділло.

Ділло заперечує свою причетність до атаки на офіси спецслужб і вважає це провокацією, яка покликана усунути його від передвиборчих перегонів.

Чад і Нджамена на карті

Як повідомлялося раніше, Африка стала дуже привабливою метою для Росії, яка за допомогою своїх найманців із ПВК "Вагнера" вже влаштувала кілька державних переворотів. Це потрібно їй не лише для того, щоб отримати доступ до цінних ресурсів, а й для вербування солдатів для війни проти України.