В оккупированной РФ Абхазии упал военный вертолет: подробности и видео

Члены экипажа выжили

В Гулрыпшском районе оккупированной Россией Абхазии упал вертолет Ми-24. Инцидент произошел к югу от Сухума.

Вертолет якобы принадлежит ВВС самопровозглашенной Абхазии. В так называемом минобороны Абхазии заявили, что все три члена экипажа живы. Пресс-служба уточнила, что вертолет "совершил вынужденную посадку" в районе населенного пункта Владимировка. На место ЧП прибыл "глава абхазского МЧС" Лев Квициния.

Причины инцидента устанавливаются. В сети появилось видео, над местом падения вертолета поднимается дым.

Напомним, во время войны в Абхазии в 1992—1993 годах она получила военную поддержку России, и с тех пор провозгласила о своей "независимости" от Грузии. По грузинским законам, на территории Абхазии находится Абхазская автономная Республика. Большинство стран мира продолжают считать ее частью Грузии. Пятеро государств-членов ООН признают ее независимость: Россия, Никарагуа, Венесуэла, Науру, Сирия.

Как сообщал "Телеграф", 21 марта возле поселка Ровеньки в Белгородской области России упал российский военный вертолет Ми-8. На борту находилось четыре человека, они получили травмы.