В окупованій РФ Абхазії впав військовий вертоліт: подробиці та відео

Члени екіпажу вижили

У Гулрипшському районі окупованої Росією Абхазії впав вертоліт Мі-24. Інцидент стався на південь від Сухума.

Вертоліт нібито належить ВПС самопроголошеної Абхазії. У так званому міноборони Абхазії заявили, що всі три члени екіпажу живі. Прес-служба уточнила, що гелікоптер "здійснив вимушену посадку" в районі населеного пункту Володимирівка. На місце НП прибув "голова абхазького МНС" Лев Квіцінія.

Причини інциденту встановлюються. У мережі з’явилося відео, над місцем падіння вертольота здіймається дим.

Нагадаємо, під час війни в Абхазії у 1992—1993 роках вона отримала військову підтримку Росії і з того часу проголосила про свою "незалежність" від Грузії. За грузинськими законами на території Абхазії знаходиться Абхазька автономна Республіка. Більшість країн світу продовжують вважати її частиною Грузії. П’ять держав-членів ООН визнають її незалежність: Росія, Нікарагуа, Венесуела, Науру, Сирія.

Як повідомляв "Телеграф", 21 березня біля селища Ровеньки у Бєлгородській області Росії впав російський військовий вертоліт Мі-8. На борту було чотири людини, вони отримали травми.