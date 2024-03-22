В Белгородской области упал военный вертолет: сообщается о пострадавших

Официально власти РФ не спешат комментировать инцидент

Утром в четверг, 21 марта 2024 года, возле поселка Ровеньки в Белгородской области упал военный вертолет Ми-8. На борту находилось четыре человека, они получили травмы.

Одного из них госпитализировали, по данным российских телеграм-каналов, это был пилот. Из-за жесткой посадки вертолет получил механические повреждения.

Инцидент произошел недалеко от границы с Украиной

По предварительной версии, падение произошло из-за ошибки пилота. Официальной информации об этом инциденте нет.

Отметим, что ровно за неделю до этого инцидента стало известно о падении вертолета Ми-8 на Колыме. Авиакрушение произошло из-за неисправности двигателя, по крайней мере такой была предварительная версия. Тогда один человек погиб и еще несколько получили ранения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российский самолет загорелся в воздухе. Об инциденте стало известно 12 марта. Ил-76 упал в Иваново. Он совсем немного не долетел до авиабазы. По предварительным данным, погибли все люди на борту. Их было не менее 12 человек.

Также ранее мы писали, что в начале февраля украинские защитники сбили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Это произошло недалеко от Авдеевки Донецкой области. Это сравнительно новый вертолет. На вооружении вражеской армии он появился в 2011 году. Стоимость одной единицы составляет порядка 9 млн долларов США.