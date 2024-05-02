В обмен на оружие? Россия "по-тихому" возит нефть в Северную Корею, СМИ узнали детали

В США уже пригрозили новыми санкциями

Россия продолжает поставки нефти в Северную Корею, которые начались в марте текущего года, в обход санкций ООН. При этом объемы очищенного сырья нарушают ограничения, установленные Советом безопасности Организации Объединенных Наций.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь спикеру Белого дома по национальной безопасности Джону Кирби. Это может привести к новым санкциям.

"В то же время, когда Москва наложила вето на продление мандата комиссии ООН по мониторингу санкций против КНДР, Россия доставляла очищенную нефть из порта "Восточный" в Северную Корею", — сказал Кирби.

Под санкциями ООН, Пхеньян имеет право импортировать 500 тыс. баррелей нефтепродуктов в год. Однако, по информации Кирби, только в марте Россия отправила в Северную Корею более 165 000 баррелей очищенной нефти.

"Учитывая близость российских и северокорейских коммерческих портов, Россия может поддерживать эти поставки бесконечно долго", — отметил представитель по нацбезопасности.

От порта "Восточный" до КНДР менее 200 км

При этом сообщается, что в конце марта Россия заблокировала ежегодное обновление полномочий наблюдателей ООН за санкциями. Официальный представитель США назвал это продуманным шагом Москвы, чтобы скрыть собственные нарушения резолюций Совета Безопасности ООН.

Миссии России и Северной Кореи в ООН в Нью-Йорке никак не отреагировали на просьбу журналистов прокомментировать обвинения США.

"Соединенные Штаты будут продолжать вводить санкции против тех, кто работает над содействием передачи оружия и нефтепродуктов между Россией и КНДР", — заявил Кирби и добавил, что США продолжат работать над согласованием автономных санкций со своими партнерами — включая Австралию, Европейский Союз, Японию, Новую Зеландия, Республику Корея и Великобританию.

Следует отметить, что еще в марте, когда стало известно о поставках Россией нефти, заявлялось о том, что такое сотрудничество диктаторских режимов еще больше укрепляет связи между РФ и КНДР, а их сотрудничество на Западе назвали полномасштабной атакой на уже существующий санкционный режим, который и без того находится на грани краха. Об этом, в частности, писало издание Financial Times.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Россия продолжает использовать ракеты и артиллерийские снаряды, переданные КНДР. Большинство из них советского образца.