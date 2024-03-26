Санкционный режим на грани краха: Россию разоблачили на масштабной помощи КНДР

Диктаторские режимы сумели договориться

Россия с 7 марта 2024 года вопреки санкциям ООН начала прямые поставки нефти в Северную Корею (КНДР), поставляющую боеприпасы для российской армии. Минимум пять северокорейских танкеров вышли из Восточного порта, расположенного на Дальнем Востоке РФ.

Прямые поставки нефти еще больше укрепляют связи между авторитарными режимами России и КНДР, а их сотрудничество на Западе назвали полномасштабной атакой на санкционный режим, которій уже находится на грани краха. Об этом сообщает Financial Times.

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Поставки нефти КНДР могут являться частью больших договоренностей между этими странами. Так Россия может рассчитываться за полученные боеприпасы. В августе 2023 года в РФ поступили "тысячи контейнеров" со снарядами.

"То, что мы видим сейчас, ― это четкая бартерная договоренность "оружие в обмен на нефть", открыто нарушающая санкции. И демонстрирующая траекторию пути России к государству-преступнику", ― сказал Хью Гриффит, экс-координатор группы ООН, которая следит за санкциями против КНДР.

Отметим, что прямые поставки нефти в Северную Корею являются нарушением санкций против режима Ким Чен Ина, введенными в 2017 году ООН. Ограничения ввели из-за испытаний ядерного оружия. Владимир Путин также присоединился к западным санкциям.

Ранее "Телеграф" писал, что аналитики установили маршруты поставок снарядов из КНДР. Также удалось определить, где они хранятся на территории России.

Также стало известно, что в Северной Корее запустили заводы на полную мощность, чтобы выпускать больше боеприпасов для РФ. За это КНДР получает в больших количествах товары первой необходимости.