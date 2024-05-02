В обмін на зброю? Росія "по-тихому" возить нафту до Північної Кореї, ЗМІ дізналися деталі

У США вже пригрозили новими санкціями

Росія продовжує постачання нафти Північній Кореї, яке розпочалося в березні поточного року, в обхід санкцій ООН. При цьому обсяги очищеної сировини порушують обмеження, що були встановлені Радою безпеки Організації Об’єднаних Націй.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись речника Білого дому з національної безпеки Джона Кірбі. Зазначається, що це може призвести до нових санкцій.

"У той самий час, коли Москва наклала вето на продовження мандата комісії ООН з моніторингу санкцій проти КНДР, Росія доставляла очищену нафту з порту "Східний" до Північної Кореї", — сказав Кірбі.

Під санкціями ООН Пхеньян має право імпортувати 500 тис. барелів нафтопродуктів на рік. Однак, за інформацією Кірбі, лише у березні Росія відправила до Північної Кореї понад 165 000 барелів очищеної нафти.

"Враховуючи близькість російських і північнокорейських комерційних портів, Росія може підтримувати ці поставки нескінченно довго", — зазначив речник з нацбезпеки.

Від порту "Східний" до КНДР менш як 200 км

Разом з цим повідомляється, що наприкінці березня Росія заблокувала щорічне оновлення повноважень спостерігачів ООН за санкціями. Офіційний представник США назвав це продуманим кроком Москви, аби приховати власні порушення резолюцій Ради Безпеки ООН.

Місії Росії та Північної Кореї в ООН у Нью-Йорку ніяк не відреагували на прохання журналістів прокоментувати звинувачення США.

"Сполучені Штати продовжуватимуть вводити санкції проти тих, хто працює над сприянням передачі зброї та нафтопродуктів між Росією та КНДР", — заявив Кірбі й додав, що США продовжать працювати над узгодженням автономних санкцій зі своїми партнерами — включаючи Австралію, Європейський Союз, Японію, Нову Зеландію, Республіку Корея та Велику Британію.

Варто зазначити, що ще в березні, коли стало відомо про постачання Росією нафти, заявлялося про те, що така співпраця диктаторських режимів ще більше зміцнює зв’язки між РФ та КНДР, а їхню співпрацю на Заході назвали повномасштабною атакою на санкційний режим, який вже знаходиться на межі краху. Про це, зокрема, писало видання Financial Times.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Росія продовжує використовувати ракети та артилерійські снаряди передані КНДР. Більшість з них радянського зразка.