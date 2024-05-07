Вандализм или неудачный перформанс? Во Франции повредили скандальную картину с обнаженной женщиной

Подозреваемых задержала полиция

Во Франции в музее Центр Помпиду-Мец активисты разрисовали красной краской картину Гюстава Курбе. Картина с изображением обнаженной женщины под названием "Происхождение мира" была создана в 1866 году и считается одной из самых известных работ французского художника.

Как сообщает Welt, две женщины вымазали картину красной краской и написали на ней слова "MeToo". Картина была защищена стеклом, но все части изображения исследуются, отметили в музее.

Полиция начала расследование, две женщины были задержаны. В то же время французско-люксембургская перформанс-художница Дебора де Робертис взяла на себя ответственность за эту акцию.

Она рассказала французскому информационному агентству AFP, что организовала перформанс под названием "Женщину не отделишь от артиста". В соцсети X она написала, что ожидает, что ее задержат из-за этого.

Картина Происхождение мира

"Молодые люди больше не хотят того, что было позволено раньше. Дебора де Робертис — отличная художница, которая задает нам вопросы, бросает вызов и волнует", — сказал адвокат задержанных французским журналистам.

В свою очередь министр культуры Франции Рашида Дати возмущенно отреагировала на вандализм. Она отметила, что власти будут защищать произведения искусства от "новых иконоборцев".

"Для "активистов", считающих, что искусство недостаточно мощно, чтобы само по себе передавать сообщения, позвольте еще раз сказать: произведение искусства — это не плакат, который вы можете носить с собой, можете нарисовать сообщение дня", — отметила Дати.

Это не первый случай, когда де Робертис испытывает проблемы с законом из-за ее выступления. В 2020 году французский суд оштрафовал активистку на 2000 евро за то, что она предстала обнаженной перед пещерой в юго-западном французском городе Лурд в 2018 году, месте католического паломничества для тех, кто верит, что там появилась Дева Мария.

В 2014 году она позировала перед "Происхождением мира" в музее Орсе в Париже. Под аплодисменты присутствующих она раздвинула ноги. После чего вмешалась служба безопасности.

Напомним, в 2023 году во Львове скульптура, ставшая предметом споров между украинцами, пострадала от рук вандалов. Неизвестные облили ее маслом.