Вандалізм чи невдалий перформанс? У Франції пошкодили скандальну картину з оголеною жінкою

Підозрюваних затримала поліція

У Франції в музеї Центр Помпіду-Мец активісти розмалювали червоною фарбою картину Гюстава Курбе. Картина з зображенням оголеної жінки під назвою "Походження світу" була створена у 1866 році та вважається однією з найвідоміших робіт французького художника.

Як повідомляє Welt, дві жінки вимазали картину червоною фарбою і написали на ній слова "MeToo". Картина була захищена склом, але наразі всі частини зображення досліджуються, зазначили в музеї.

Поліція почала розслідування, двох жінок затримали. Водночас французько-люксембурзька перформанс-художниця Дебора де Робертіс взяла на себе відповідальність за цю акцію.

Вона розповіла французькому інформаційному агентству AFP, що організувала перформансу під назвою "Жінку не відокремиш від артиста". У соцмережі X вона написала, що очікує, що її затримають через це.

Картина Походження світу

"Молоді люди більше не хочуть того, що було дозволено раніше. Дебора де Робертіс — чудова художниця, яка ставить нам запитання, кидає виклик і хвилює", — сказав адвокат затриманих французькій пресі.

Своєю чергою міністр культури Франції Рашида Даті обурено відреагувала на вандалізм. Вона зазначила, що влада буде захищати витвори мистецтва від "нових іконоборців".

"Для "активістів", які вважають, що мистецтво недостатньо потужне, щоб само по собі передавати повідомлення, дозвольте ще раз сказати: витвір мистецтва — це не плакат, який ви можете носити з собою, можете намалювати повідомлення дня", – зазначила Даті.

Це не перший випадок, коли де Робертіс має проблеми з законом через її виступ. У 2020 році французький суд оштрафував активістку на 2000 євро за те, що вона з’явилася оголеною перед печерою в південно-західному французькому місті Лурд у 2018 році, місці католицького паломництва для тих, хто вірить, що там з’явилася Діва Марія.

У 2014 році вона позувала перед "Походженням світу" в музеї Орсе в Парижі. Під оплески присутніх вона розсунула ноги. Після чого втрутилася служба безпеки.

Нагадаємо, у 2023 році у Львові скульптура, яка стала предметом суперечок між українцями, постраждала від рук вандалів. Невідомі облили її олією.