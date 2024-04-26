В Финляндии вандалы срезали флаг Украины: в этой истории есть важный нюанс

Это уже не первый подобный случай

В финском городе Лаппеенранта, который находится недалеко от границы с Россией, неизвестные срезали флаг Украины. За последнюю неделю это уже второй случай вандализма в отношении украинского флага.

Как пишет YLE, украинский флаг висел на флагштоках перед мэрией города. Неизвестные обрезали веревки, на которых он держался, после чего флаг оказался на земле. Второй раз были также отрезаны веревки на соседних флагштоках, чтобы флаг нельзя было повесить и туда.

После этого случая городские власти обратились в полицию. Флаг снят на время ремонта флагштоков.

"Украинский флаг будет возвращен на флагшток, как только это станет возможным", – пообещал мэр города Туомо Саллинен.

Лаппеенранта – город и муниципалитет в Финляндии, в губернии Восточная Финляндия, административный, экономический и культурный центр провинции Южная Карелия. Расположен в западной части исторической провинции Карелия, на южном берегу озера Сайма, вблизи российско-финляндской границы. Население городского муниципалитета составляет около 73 000 человек. По размеру город тринадцатый по величине в Финляндии.

Лаппеенранта на карте

Напомним, в селе Казачьи Лагеря на левобережье Херсонской области воины ВСУ установили украинский флаг. Теперь он развивается на местной водонапорной башне.