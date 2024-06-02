Близится новая война? В Китае жестко высказались о независимости Тайваня

Министр обороны КНР сделал громкое заявление

Тех, кто поддерживает независимость Тайваня, ждет "самоуничтожение". Однако мирное "воссоединение" с Тайванем остается главной целью Китая.

Об этом заявил министр обороны Китая Дон Цзюнь на конференции "Диалог – Шангри Ла" в Сингапуре, пишет CNN. По его словам, КНР будет предпринимать решительные действия, чтобы ликвидировать независимость Тайваня.

"Китай остается преданным мирному воссоединению. Однако эта перспектива все больше размывается сепаратистами за независимость Тайваня и иностранными силами", — подчеркнул Дон Цзюнь.

Он отметил, что власть Демократической прогрессивной партии на Тайване постепенно добивается обособления. По словам китайского министра, они "стремятся стереть свою китайскую идентичность Тайваня и разорвать социальные, исторические и культурные связи через Тайваньский пролив".

"Они будут прибиты к столбу позора в истории. Народно-освободительная армия Китая всегда была мощной силой на защите объединения родины. Она всегда будет действовать решительно, чтобы обуздать независимость Тайваня и гарантировать, что его действия никогда не достигнут успеха", — заявил Дон Цзюнь.

Напомним, ранее издание Global Press сообщило, что в начале июня 2024 года китайские войска могут ворваться на Тайвань. 23-24 мая Китай провел двухдневные военные учения вокруг Тайваня.