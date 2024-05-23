Китай готовится к войне? Идут учения, сделаны грозные заявления, а СМИ назвали дату начала

Китай считает Тайвань своей территорией

Уже в начале июня 2024 года китайские войска могут вторгнуться в Тайвань. Это подтверждают и начатые в четверг, 23 мая, двухдневные военные учения вокруг Тайваня.

Об этом пишет Global Press. Отмечается, что власти КНР назвали учения "наказанием" за "сепаратистские действия".

"Силы независимости Тайваня останутся с разбитыми головами и пролитой кровью ", — сказал спикер министерства иностранных дел Ван Вэньбинь, описывая учения вокруг острова

По данным СМИ, Тайвань в ответ на это развернул противокорабельные ракеты. В настоящее время из зафиксировано приближение 33 китайских самолетов и 31 корабля к острову.

Также китайские военно-морские силы и тайваньская береговая охрана находятся на очень близком расстоянии в Тайванском проливе.

"Ваши действия серьезно подорвут мир и стабильность в Тайванском проливе. Это увеличит вероятность инцидентов и риск безопасности. Пожалуйста, измените свое направление. Если вы решите войти, мы примем меры, чтобы оттолкнуть вас", — тайваньская береговая охрана предупреждает ВМС Китая изменить курс.

Пекин обнародовал карту учений

Тайваньская береговая охрана и китайский флот

Напомним, что недавно в Тайване прошли восьмые выборы президента. Победителем стал Лай Чинте, являющийся сторонником независимости Тайваня и сближения с США.

Во время инаугурации 20 мая он пожелал, чтобы Китай прекратил военные угрозы и запугивание тайванцев. В то же время в Китае заявили, что считают Тайвань своей территорией, а Лая Чинте назвали "сепаратистом".

Ранее "Телеграф" писал, что в США вновь открыто "наехали" на Китай из-за поддержки России.