Наближається нова війна? У Китаї жорстко висловилися про незалежність Тайваню

Міністр оборони КНР зробив гучну заяву

На тих, хто підтримує незалежність Тайваню, чекає "самознищення". Проте мирне "возз’єднання" з Тайванем залишається головною метою Китаю.

Про це заявив міністр оборони Китаю Дон Цзюнь на конференції "Діалог – Шангрі Ла" в Сінгапурі, пише CNN. За його словами, КНР вживатимете рішучих дій, щоб ліквідувати незалежність Тайваню.

"Китай залишається відданим мирному возз'єднанню. Однак ця перспектива дедалі більше розмивається сепаратистами за незалежність Тайваню та іноземними силами", — підкреслив Дон Цзюнь.

Він зазначив, що влада Демократичної прогресивної партії на Тайвані поступово добивається відокремлення. За словами китайського міністра, вони "прагнуть стерти свою китайську ідентичність Тайваню та розірвати соціальні, історичні та культурні зв’язки через Тайванську протоку".

"Вони будуть прибиті до стовпа ганьби в історії. Народно-визвольна армія Китаю завжди була могутньою силою на захисті об’єднання батьківщини. Вона завжди діятиме рішуче, щоб приборкати незалежність Тайваню та гарантувати, що його дії ніколи не зазнають успіху", — заявив Дон Цзюнь.

Нагадаємо, раніше видання Global Press повідомило, що на початку червня 2024 року китайські війська можуть вдертися на Тайвань. 23-24 травня Китай провів дводенні військові навчання навколо Тайваню.