В парламенте Бельгии призывают Запад последовать примеру и использовать замороженные активы РФ

В бельгийском депозитарии Euroclear хранится около 200 млрд евро замороженных российских активов. Доход от них составляет около 3 млрд евро, которые по согласию Бельгии будут отправлены на военную и гуманитарную помощь Украине. В мире есть и другие банки, в которых хранятся замороженные активы РФ, и очень важно, чтобы эти страны также начали процесс использования этих активов для восстановления и обороны Украины.

Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат Палаты представителей парламента Бельгии, глава содружества Украины и Бельгии Жорж Далемани.

"Очень хорошая новость, как для Украины, так и для Бельгии — подписание соглашения о безопасности, которое будет действовать в течение 10 лет (28 мая президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, которое предусматривает, в частности, предоставление Украине поддержки в течение десятилетнего срока действия соглашения. — Ред) (…) Другой важный вопрос заключается в том, что доход от замороженных активов (РФ — Ред.), которые оцениваются примерно в 3 миллиарда евро в год будет использоваться для помощи Украине — для военной поддержки, восстановления страны и гуманитарной помощи. Это очень важный пункт в данном соглашении", — отметил бельгийский депутат.

"Подавляющее большинство российских замороженных активов находится в Бельгии, в депозитарии Euroclear. Активы РФ там составляют около 200 миллиардов евро. Но мы знаем, что в мире есть и другие банки — в Германии, в Японии, — но они пока не делали никаких сообщений о том, что также готовы использовать эти замороженные активы. Очень важно, чтобы все страны, где находятся замороженные активы (России. — Ред.), начали процесс использования этих активов для восстановления и обороны Украины", — резюмировал Жорж Далемани.

Отметим, глава комитета по международным отношениям парламента Эстонии Марко Михкельсон заявил, что сейчас идет не только война против Украины, но и война против ЕС и Европа должна сделать все, чтобы Украина победила. Если не усилить поддержку Украины сейчас, то страны Запада ждут трагические последствия.