У парламенті Бельгії закликають Захід наслідувати свій приклад і використовувати заморожені активи РФ

У бельгійському депозитарії Euroclear зберігається близько 200 млрд євро заморожених російських активів. Дохід від них становить близько 3 млрд євро, які за згодою Бельгії буде спрямовано на військову та гуманітарну допомогу Україні. У світі є й інші банки, в яких зберігаються заморожені активи РФ, і дуже важливо, щоб ці країни також розпочали процес використання цих активів для відновлення та оборони України.

Про це в коментарі Guildhall заявив депутат Палати представників парламенту Бельгії, голова співдружності України та Бельгії Жорж Далемані.

"Дуже хороша новина, як для України, так і для Бельгії — підписання безпекової угоди, яка діятиме протягом 10 років (28 травня президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо підписали двосторонню угоду про безпекову співпрацю, що передбачає, зокрема, надання Україні підтримки впродовж десятирічного терміну дії угоди. — Ред.) (…) Інше важливе питання полягає в тому, що дохід від заморожених активів (РФ. — Ред.), які оцінюються приблизно в 3 мільярди євро на рік, використовуватиметься для допомоги Україні — для військової підтримки, відбудови країни та гуманітарної допомоги. Це дуже важливий пункт у цій угоді", — зазначив бельгійський депутат.

"Переважна більшість російських заморожених активів знаходиться в Бельгії, у депозитарії Euroclear. Активи РФ там становлять близько 200 мільярдів євро. Але ми знаємо, що у світі є й інші банки — у Німеччині, в Японії, — але вони поки що не робили жодних заяв про те, що також готові використовувати ці заморожені активи. Дуже важливо, щоб усі країни, де знаходяться заморожені активи (Росії. — Ред.), розпочали процес використання цих активів для відновлення та оборони України", — резюмував Жорж Далемані.

Зазначимо, голова комітету з міжнародних відносин парламенту Естонії Марко Міхкельсон заявив, що наразі триває не тільки війна проти України, а й війна проти ЄС і Європа має зробити все, щоб Україна перемогла. Якщо не посилити підтримку України зараз, то на країни Заходу чекають трагічні наслідки.