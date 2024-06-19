Зачем Путин приехал в "герметичное королевство Кима" и как это аукнется Украине

О чем будут договариваться два диктатора? И какие угрозы несет ситуативный союз России и Северной Кореи?

Вечером 18 июня в международном аэропорту Сунан в столице Северной Кореи приземлился самолет с российским президентом Владимиром Путиным. У трапа своего гостя встречал лично диктатор КНДР Ким Чен Ын , что является крайне незаурядным событием. Первая встреча с объятиями и показательным разговором Путина с Кимом демонстрирует новый уровень в двусторонних отношениях Москвы с Пхеньяном.

Днем ранее в столице КНДР на каждой улице развесили портреты кремлевского диктатора, что отдаленно напомнило антиутопии Оруэлла и Рэя Брэдбери. Сам масштаб подготовки северокорейцев к визиту российского гостя говорит о важности для обеих сторон предстоящих переговоров.

Каких целей стремится достичь Путин своим визитом в Северную Корею? В вопросе разбирался "Телеграф".

Темы разговора Путина и Кима

Во-первых – это увеличение объемов поставок северокорейских боеприпасов в РФ, а также расширение этой помощи. Оно заключается в предоставлении Москве новых видов ракетного вооружения, более модифицированных версий баллистических ракет Hwansong-11 или последующих версий. Кроме того, россияне заинтересованы в привлечении северокорейской живой силы к "восстановительным работам" на оккупированных территориях и на Дальнем Востоке. Граждане КНДР используются властями как фактически бесплатная рабочая сила, которую режим Кима продает в РФ или КНР.

"Помощь от Кима"

Во-вторых – Москва заинтересована в усилении дестабилизационных процессов на Корейском полуострове. Интенсификация агрессивной риторики со стороны Пхеньяна в адрес Сеула и Вашингтона создает новую точку напряжения в регионе, на которую Соединенные Штаты вынуждены обращать внимание. Россия активно "накачивает" Северную Корею военными технологиями, помогая Киму модернизировать Корейскую Народную Армию (КНА) и ядерную триаду.

Не исключен сценарий подготовки Кремлем нового конфликта на Корейском полуострове. Потенциальное военное обострение в регионе может снизить западную поддержку Украины, а последние шаги Ким Чен Ына сигнализируют о повышении такой угрозы.

В январе в Северной Корее произошла настоящая идеологическая революция, заключавшаяся в отказе КНДР от концепции "мирного объединения Кореи". На идее того, что Корея когда-нибудь будет единой, основывалось само существование Северной Кореи. Три принципа объединения родины — "мир, суверенитет и большая национальная консолидация" — были основаны еще Ким Ир Сеном. Нынешний северокорейский диктатор даже приказал снести "Арку трех принципов объединения", символизировавшую эту главную идеологическую цель существования КНДР.

Хотя некоторые считают это окончательным разрывом Кима с Югом и связанным с ним прошлым, однако вполне возможно, что это лишь подготовка к потенциальному конфликту. Теперь южнокорейцы не считаются "братьями, находящимися под американской оккупацией", а согласно новой идеологической реальности они теперь "представители враждебного государства".

Учитывая увеличение военных учений КНА в районе демилитаризованной зоны, модернизацию вооруженных сил и расширение личного состава армии, Пхеньян готовится к развитию событий, включая войну с США и Республикой Корея.

Северная Корея планирует обсудить с российской стороной новые пути по обходу экономических санкций. Высока вероятность того, что Путин объявит о прекращении соблюдения Россией части торговых ограничений против КНДР, введенных ООН. Пхеньян нуждается в увеличении поставок российского продовольствия в страну и грузоперевозок через железную дорогу.

Однако приоритетом Кима является получение технологий по производству спутников и атомных подлодок. Отдельно северокорейцев интересуют российские истребители и танки. Путин и Ким Чен Ын планируют подписать договор о стратегическом партнерстве, сигнализирующий о продолжении развития двустороннего сотрудничества между диктатурами.

Россия и КНДР активно объединяются в общее культурное пространство. В Пхеньяне регулярно выступает российский "ансамбль имени Александрова", проводятся совместные концерты, а популярной стала песня о дружбе между РФ и Северной Кореей "Ким Чен Ын – Путин". Россияне наладили сотрудничество в сфере туризма в КНДР, отправляя детей в северокорейские детские лагеря "на отдых". И сама Российская Федерация медленно движется к стандартам жизни Северной Кореи, что не может не доставлять нам радость.

Южная Корея напряглась

Увеличение вовлеченности Северной Кореи в российско-украинскую войну несет нам серьезные угрозы. ВПК КНДР и ее запасы вооружения могут поддерживать армию РФ еще несколько лет . А предоставление новых видов ракетного вооружения повысит эффективность нанесения Россией ударов по украинской критической инфраструктуре.

Российско-северокорейский союз вызывает большую обеспокоенность в Южной Корее, где власти и экспертная среда внимательно наблюдают за ходом визита Путина в Пхеньян. Сеул озабочен вкладом России в развитие вооруженных сил КНДР и финансовой поддержкой режима.

Москва использует свои отношения с Северной Кореей для шантажа власти Юга, чтобы сдерживать их от поставок летального оружия Украине. Россияне прямо угрожают Сеулу увеличением поддержки северокорейского военного потенциала, если Республика Корея продолжит оказывать помощь Киеву.

К счастью, такие угрозы Кремля не слишком успешно работают. Южная Корея, понимая опасность Москвы и ее контактов с Пхеньяном, все больше декларирует свою проукраинскую позицию. А сам визит Путина в КНДР можно считать шансом для Украины в вопросе сближения совместной с Республикой Корея и США координации сдерживания России, Северной Кореи и Китая, который находится в тени всех этих процессов.

Новый-старый союз диктатур

Отношения РФ и КНДР до 24 февраля 2022 года переживали не лучшие времена: двусторонний товарооборот был мизерный, Москва де-юре осуждала нуклеаризацию Северной Кореи и поддерживала экономические санкции ООН, введенные против режима Кима.

Полномасштабное российское вторжение кардинально изменило эту тенденцию. Находясь во всевозрастающей международной и экономической изоляции, Кремль решил словно "открыть старую советскую контактную книгу, где нашел тех, на кого можно положиться в столь тяжелое время". Среди этих "старых товарищей" оказалась Северная Корея, которая с самого начала выражала дипломатическую поддержку действиям РФ в Украине.

Главным элементом двустороннего взаимодействия РФ и КНДР остается военно-техническое сотрудничество. В начале 2023 года Кремль понял, что российский ВПК не сможет в полном объеме удовлетворить потребности оккупационной армии, а недостаток артиллерийских боеприпасов усложнил ситуацию для россиян в войне против Украины. Северная Корея стала едва ли не единственным шансом решить эту проблему.

Большие запасы артиллерийских боеприпасов советского образца, которые имеет режим Кима, оказались крайне нужны Путину. Тайные визиты экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу и многочисленных российских делегаций в Пхеньян в 2022—2023 гг. переросли в полноценное военное сотрудничество.

В сентябре прошлого года на официальной встрече Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке стороны окончательно закрепили свой новый-старый союз. С этого момента наблюдалось увеличение поставок северокорейского вооружения в Россию.

Это подтвердил и министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик, заявивший в интервью Yonhap: "Северная Корея отправила в Россию около 6700 контейнеров после саммита между их лидерами в сентябре, что достаточно для размещения примерно 3 млн 152-мм артиллерийских снарядов или 500 тыс. 122-мм артиллерийских снарядов».

Объемы "помощи от Кима" не ограничились боеприпасами (кстати, не лучшего качества). Уже неоднократно было зафиксировано использование армией РФ северокорейских баллистических ракет KN-23 (Hwasong-11), а на фабриках в КНДР производится экипировка для российских военных. Взамен Северная Корея получает финансовую, продовольственную, дипломатическую и, что самое главное, военно-техническую помощь.

Новый шанс для КНДР

Благодаря России режим Кима получил невиданные ранее для себя возможности вывести страну из постоянного экономического кризиса и усовершенствовать военную мощь. Российские деньги за боеприпасы помогли северокорейской экономике продемонстрировать значительный рост и предотвратить очередной продовольственный кризис в стране. В начале этого года Ким Чен Ын даже начал масштабный внутренний проект по строительству производственных мощностей в 20 городах и регионах КНДР в течение следующих 10 лет.

Россия и Китай впервые за долгое время заблокировали в Совбезе ООН введение новых экономических санкций против Северной Кореи, что ставит под угрозу режим санкционного давления на Пхеньян. А сотрудничество с РФ позволяет КНДР выйти из международной изоляции.

Москва активно помогает КНДР в создании собственной разведывательной спутниковой системы. Недаром во время визита в РФ в сентябре 2023 года Ким Чен Ын посетил космодром "Восточный". Заинтересованность Пхеньяна в российских спутниковых технологий крайне высока, учитывая планы северокорейцев запустить три разведывательных спутника.

А предоставляя россиянам свои баллистические ракеты, режим Кима использует Украину как полигон для испытаний собственного ракетного арсенала, который Северная Корея активно совершенствует.