Два десятка тонированных авто и знаменитый Aurus: кортеж Путина в КНДР удивил местных жителей (видео)
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Автомобили сопровождала полиция
Российский диктатор Владимир Путин уже прибыл на официальную часть встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Привез властителя Кремля кортеж из около двух десятков черных тонированных автомобилей и Aurus на московских номерах, которые сопровождала полиция.
Встреча развивается, как и было запланировано, и после официальной части Путин пообщался с Ким Чен Ыном без посторонних глаз. Об этом пишут росСМИ.
"Кортеж президента России подъехал к площади Ким Ир Сена, где проходят главные торжественные мероприятия страны и где Ким Чен Ын встретил гостя. Были исполнены гимны двух стран, прошло шествие почетного караула, после чего лидеры представили друг другу свои делегации", — говорится в сообщении.
Путину и Ким Чен Ыну пришлось не на шутку постараться во время приветствия, чтобы услышать друг друга, ведь оркестр заглушал все звуки вокруг.
Планируется, что церемонии встречи Путин и Ким Чен Ын вместе поехали в резиденцию на открытом Mersedes, где прошли российско-корейские переговоры. После них лидеры государств пообщались с глазу на глаз.
Реакция в сети
Контраст в реакции россиян и украинцев на кортеж Путина и его встречу с Ким Чен Ыном можно заметить не вооруженным глазом. Россияне слепо радуются антиутопической помпезности встречи, а украинцы — высмеивают этот сюр.
Ранее "Телеграф" писал, что в ходе визита президента России Владимира Путина в Северную Корею, глава КНДР Ким Чен Ын пообещал российскому диктатору поддержку в войне против Украины. Он сделал это открыто и не завуалировано.