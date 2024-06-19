Навіщо Путін приїхав у "герметичне королівство Кіма" і чим це відгукнеться Україні

Про що будуть домовлятися два диктатори? Та які загрози несе ситуативний союз Росії та Північної Кореї?

Ввечері 18 червня у міжнародному аеропорту Сунан в столиці Північної Кореї приземлився літак з російським президентом Володимиром Путіним. Біля трапу свого гостя зустрічав особисто диктатор КНДР Кім Чен Ин , що вкрай непересічна подія. Перебіг першої зустрічі з обіймами та показовою розмовою Путіна з Кімом демонструє новий рівень у двосторонніх відносинах Москви з Пхеньяном.

Днем раніше у столиці КНДР на кожній вулиці розвісили портрети кремлівського диктатора, що віддалено нагадало антиутопії Оруела та Рея Бредбері. Сам масштаб підготовки північнокорейців до візиту російського гостя говорить про важливість для обох сторін майбутніх перемовин.

Яких цілей має на меті досягти Путін своїм візитом до Північної Кореї? У питанні розбирався "Телеграф".

Теми розмови Путіна і Кіма

По-перше – це збільшення обсягів постачання північнокорейських боєприпасів до РФ, а також розширення цієї допомоги. Воно полягає у наданні Москві нових видів ракетного озброєння, більш модифікованих версій балістичних ракет Hwansong-11 або наступних версій. Окрім цього, росіяни зацікавлені у залученні північнокорейської живої сили до "відновлювальних робіт" на окупованих територіях та на Далекому Сході. Громадяни КНДР використовуються владою як фактично безкоштовна робоча сила, яку режим Кіма продає до РФ або КНР.

"Допомога від Кіма"

По-друге – Москва зацікавлена у посиленні дестабілізаційних процесів на Корейському півострові. Інтенсифікація агресивної риторики з боку Пхеньяна в адресу Сеула та Вашингтона створює нову точку напруження в регіоні, на яку Сполучені Штати змушені звертати увагу. Росія активно "накачує" Північну Корею військовими технологіями, допомагаючи Кіму модернізувати Корейську Народну Армію (КНА) та ядерну тріаду.

Не виключений сценарій підготовки Кремлем нового конфлікту на Корейському півострові. Потенційне військове загострення в регіоні може зменшити західну підтримку України, а останні кроки Кім Чен Ина сигналізують про підвищення такої загрози.

У січні в Північній Кореї відбулася справжня ідеологічна революція, яка полягала у відмові КНДР від концепції "мирного об’єднання Кореї". На ідеї того, що Корея колись буде єдиною, ґрунтувалося саме існування Північної Кореї. Три принципи об'єднання батьківщини — "мир, суверенітет і велика національна консолідація" — були засновані ще Кім Ір Сеном. Нинішній північнокорейський диктатор навіть наказав знести "Арку трьох принципів об’єднання", яка символізувала цю головну ідеологічну мету існування КНДР.

Хоча дехто вважає це остаточним розривом Кіма з Півднем і пов’язаним із ним минулим, проте цілком можливо, що це лише підготовка до потенційного конфлікту. Відтепер південнокорейці не вважаються "братами, що перебувають під американською окупацією", а згідно з новою ідеологічною реальністю вони тепер "представники ворожої держави".

Враховуючи збільшення військових навчань КНА в районі демілітаризованої зони, модернізацію збройних сил та розширення особового складу війська, Пхеньян готується до будь-якого розвитку подій, включно з війною зі США та Республікою Корея.

Натомість Північна Корея планує обговорити з російською стороною нові шляхи з обходу економічних санкцій. Висока ймовірність того, що Путін оголосить про припинення дотримання Росією частини торгових обмежень проти КНДР, запроваджених ООН. Пхеньян потребує збільшення постачання російського продовольства до країни та вантажоперевезень через залізницю.

Проте пріоритетом Кіма є отримання технологій із виробництва супутників та атомних підводних човнів. Окремо північнокорейців цікавлять російські винищувачі та танки. Путін і Кім Чен Ин планують підписати договір про стратегічне партнерство, що сигналізує про продовження розвитку двосторонньої співпраці між диктатурами.

Росія і КНДР активно об’єднуються в спільний культурний простір. У Пхеньяні регулярно виступає російський "ансамбль імені Александрова", проводяться спільні концерти, а популярною стала пісня про дружбу між РФ та Північною Кореєю "Кім Чен Ин – Путін". Росіяни налагодили співпрацю у сфері туризму до КНДР, відправляючи дітей у північнокорейські дитячі табори "на відпочинок". І сама Російська Федерація повільно рухається до стандартів життя Північної Кореї, що не може не приносити нам радість.

Південна Корея напружилася

Збільшення залученості Північної Кореї у російсько-українську війну несе нам серйозні загрози. ВПК КНДР та її запаси озброєння можуть підтримувати армію РФ ще кілька років . А надання нових видів ракетного озброєння підвищить ефективність завдавання Росією ударів по українській критичній інфраструктурі.

Російсько-північнокорейський союз викликає велике занепокоєння у Південній Кореї, де влада та експертне середовище уважно спостерігає за перебігом візиту Путіна до Пхеньяна. Сеул стурбований внеском Росії у розвиток збройних сил КНДР та фінансовою підтримкою режиму.

Москва використовує свої відносини з Північною Кореєю для шантажу влади Півдня, щоб стримувати їх від постачання летальної зброї Україні. Росіяни прямо погрожують Сеулу збільшенням підтримки північнокорейського військового потенціалу, якщо Республіка Корея продовжить надавати допомогу Києву.

На щастя, такі погрози Кремля не надто успішно працюють. Південна Корея, розуміючи небезпеку Москви та її контактів з Пхеньяном, дедалі більше декларує свою проукраїнську позицію. А сам візит Путіна до КНДР можна вважати шансом для України у питанні зближення спільної з Республікою Корея та США координації стримування Росії, Північної Кореї та Китаю, який перебуває в тіні усіх цих процесів.

Новий-старий союз диктатур

Відносини РФ та КНДР до 24 лютого 2022 року переживали не найкращі часи: двосторонній товарообіг був мізерний, Москва де-юре засуджувала нуклеаризацію Північної Кореї та підтримувала економічні санкції ООН, впроваджені проти режиму Кіма.

Повномасштабне російське вторгнення кардинально змінило цю тенденцію. Перебуваючи у дедалі більшій міжнародній та економічній ізоляції, Кремль вирішив неначе "відкрити стару радянську контактну книгу, де знайшов тих, на кого можна покластися у такий важкий час". Серед цих "старих товаришів" опинилася Північна Корея, яка від самісінького початку висловлювала дипломатичну підтримку діям РФ в Україні.

Головним елементом двосторонньої співпраці РФ і КНДР залишається військово-технічне співробітництво. На початку 2023 року Кремль зрозумів, що російський ВПК не зможе в повному обсязі задовольнити потреби окупаційної армії, а нестача артилерійських боєприпасів ускладнила ситуацію для росіян у війні проти України. Північна Корея стала чи не єдиним шансом розв'язати цю проблему.

Великі запаси артилерійських боєприпасів радянського зразка, які має режим Кіма, виявилися вкрай потрібними Путіну. Таємні візити ексміністра оборони РФ Сергія Шойгу та численних російських делегацій до Пхеньяна 2022—2023 рр. переросли у повноцінну військову співпрацю.

У вересні минулого року на офіційній зустрічі Путіна та Кім Чен Ина у Владивостоці сторони остаточно закріпили свій новий-старий союз. З цього моменту спостерігалися збільшення постачання північнокорейського озброєння до Росії.

Це підтвердив і міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік, який заявив у інтерв’ю Yonhap: "Північна Корея відправила до Росії близько 6700 контейнерів після саміту між їхніми лідерами у вересні, що достатньо для розміщення приблизно 3 млн 152-мм артилерійських снарядів або 500 тис. 122-мм артилерійських снарядів".

Обсяги "допомоги від Кіма" не обмежилися боєприпасами (до речі, не найкращої якості). Вже неодноразово було зафіксовано використання армією РФ північнокорейських балістичних ракет KN-23 (Hwasong-11), а на фабриках в КНДР виготовляють екіпірування для російських військових. На заміну Північна Корея отримує фінансову, продовольчу, дипломатичну і, що найголовніше, військово-технічну допомогу.

Новий шанс для КНДР

Завдяки Росії, режим Кіма отримав небачені раніше для себе можливості вивести країну з постійної економічної кризи та удосконалити військову міць. Російські гроші за боєприпаси допомогли північнокорейській економіці продемонструвати значне зростання і запобігти черговій продовольчій кризі в країні. На початку цього року Кім Чен Ин навіть розпочав масштабний внутрішній проєкт з побудови виробничих потужностей у 20 містах та регіонах КНДР протягом наступних 10 років.

Росія та Китай вперше за довгий час заблокували у Радбезі ООН введення нових економічних санкцій проти Північної Кореї, що відтепер ставить під загрозу режим санкційного тиску на Пхеньян. А співпраця з РФ дозволяє КНДР вийти з міжнародної ізоляції..

Москва активно допомагає КНДР у створенні власної розвідувальної супутникової системи. Недаремно під час візиту до РФ у вересні 2023-го Кім Чен Ин відвідав космодром "Восточний". Зацікавленість Пхеньяна у російських супутникових технологій вкрай висока, зважаючи на плани північнокорейців запустити три розвідувальні супутники.

А надаючи росіянами свої балістичні ракети, режим Кіма використовує Україну як полігон для випробування власного ракетного арсеналу, який Північна Корея активно вдосконалює.