Приплыл из Украины? В турецких водах обнаружили подозрительный гидроцикл со взрывчаткой

Начиненный взрывчаткой гидроцикл обнаружили в турецких водах правоохранители Турции. Местные полицейские предполагают, что он принадлежит ВМС Украины.

Об этом сообщает издание Haberglobal. Отмечают, что на находку наткнулись на стамбульском пляже Чаталджа.

"По предварительным данным следствия, гидроцикл, который, вероятно, принадлежит украинским ВМС, занесло в дрейф и достиг стамбульского побережья Чаталджа. Внутри водного мотоцикла был взрывной материал", — говорится в сообщении.

Very interesting: An unmanned jetski, believed to be loaded with explosives and presumed to belong to Ukrainian forces, was discovered on the Çatalca Coast of Istanbul, Türkiye. pic.twitter.com/zUXQwhewZk