Приплыл из Украины? В турецких водах обнаружили подозрительный гидроцикл со взрывчаткой

На найденном гидроцикле было установлено несколько камер

Начиненный взрывчаткой гидроцикл обнаружили в турецких водах правоохранители Турции. Местные полицейские предполагают, что он принадлежит ВМС Украины.

Об этом сообщает издание Haberglobal. Отмечают, что на находку наткнулись на стамбульском пляже Чаталджа.

"По предварительным данным следствия, гидроцикл, который, вероятно, принадлежит украинским ВМС, занесло в дрейф и достиг стамбульского побережья Чаталджа. Внутри водного мотоцикла был взрывной материал", — говорится в сообщении.

Very interesting: An unmanned jetski, believed to be loaded with explosives and presumed to belong to Ukrainian forces, was discovered on the Çatalca Coast of Istanbul, Türkiye. pic.twitter.com/zUXQwhewZk — Clash Report (@clashreport) July 25, 2024

Первыми одинокий гидроцикл в воде заметили спасатели. Они сразу вызвали полицейских.

После проведения первоочередных экспертиз морской транспорт будет доставлен военным для проведения более тщательных исследований, пишет издание. На найденном гидроцикле было установлено несколько камер, военное оборудование и собственно взрывчатка.

Место инцидента сразу оцепили охраной, а отдыхающих на пляже граждан вывели за периметр. Сам беспилотный гидроцикл длиной 3 метра и шириной около 1 метра. По словам правоохранителей, вероятно, его прибило к берегам Турции с севера Черного моря.

К слову, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что у берегов Турции взорвался катер. Он наткнулся на самотечную морскую мину.