Россияне могли продвинуться на Донбассе, но понесут потери (карты боев)

С начала минувших суток произошло 111 боевых столкновений

Война в Украине продолжается 1142-й день. Россияне могли за сутки продвинуться в четырех населенных пунктах.

Об этом сообщают аналитики DeepState. В сообщении отмечается, что российская армия имеет продвижение возле Торецка, в районе Покровска и Константинополя.

"Враг продвинулся возле Дружбы, Разлива, Раздольного и в Надиевке", — пишут аналитики.

Что говорят в Генштабе

В сводке Генштаба за вечер 9 апреля сообщалось, что с начала минувших суток произошло 111 боевых столкновений.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 21 раз атаковали позиции украинцев в районах населенных пунктов Надежда, Екатериновка, Мирное, Сергеевка, Новое, Колодязи и в направлениях Грековки и Новомихайловки. До сих пор продолжаются 11 боестолкновений.

На Торецком направлении россияне 15 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи Торецка, Дружбы, Дачного, Леонидовки и Щербиновки. Сейчас продолжается одно боестолкновение.

На Покровском направлении захватнические подразделения 26 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Калиновое, Шевченко, Зеленое Поле, Елизаветовка, Андреевка, Лысовка, Котлино, Котляровка и Богдановка. До сих пор продолжаются три боестолкновения.

"Украинские воины обезвредили 232 оккупанта, 128 из них — безвозвратно. Также уничтожен один танк, шесть боевых машин пехоты, одна БРМ, девять автомобилей, четыре мотоцикла, два терминала спутниковой связи, две пушки, также повреждены одна пушка, два мотоцикла и одна боевая машина пехоты оккупантов", — говорится в сообщении.

Какая ситуация в Курской области

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины в течение суток отбили 19 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 46 авиационных ударов с применением 74 управляемых бомб, а также совершил 351 артиллерийский обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе восемь — из реактивных систем залпового огня.

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