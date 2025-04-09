Была зависима от героина и приводила в дом разных "отцов": как выглядит мама вице-президента США Вэнса

Беверли Эйкинс лишилась лицензии медсестры из-за зависимости

Мать вице-президента США Джей Ди Вэнса прошла сложный жизненный путь, который отмечен борьбой с зависимостью и семейными трудностями. Как и его жена Уша Вэнс, Беверли Эйкинс поддерживает скандального сына-политика от Республиканской партии.

Родительница Вэнса выросла в неблагополучной семье. Ее мать в молодости подвергалась насилию со стороны отца, который был "жестоким пьяницей", передает independent. Эта нестабильная обстановка отразилась на воспитании Беверли.

Беверли Эйкинс — что о ней известно

Женщина была замужем за Дональдом Рэй Боуменом и родила от него двух детей — дочь Линдси и сына Джеймса. Отец ушел из семьи, когда мальчик был еще совсем маленьким. Беверли продолжала воспитывать своих детей и, одновременно, устраивать личную жизнь. Она была замужем пять раз. В своих мемуарах Вэнс называет этот период "вращающейся дверью отцовских фигур".

Беверли Эйкинс с сыном в молодости. Фото: nytimes.com

Зависимость от наркотиков

В молодости Беверли работала медсестрой, что давало ей доступ к рецептурным препаратам. Все началось однажды, когда у нее заболела голова, и она решила принять таблетку Викодина (наркотический препарат с обезболивающим эффектом). Ей нравилось это безболезненное ощущение и вскоре после этого она начала воровать в больнице другие сильнодействующие таблетки. В конце концов Эйкинс потеряла работу и лицензию медсестры. Затем она перешла на героин. "Моему мозгу это нравилось", — сказала она изданию The New York Times.

"Моей матери требовалась продовольственная помощь в определенные периоды жизни. Моей бабушке требовалась помощь социального обеспечения, чтобы растить меня. И она воспитывала меня отчасти потому, что моя собственная мать боролась с зависимостью большую часть моей ранней жизни", — говорил Вэнс ранее.

Вэнс задокументировал один неблагоприятный опыт из этого периода своей жизни. Однажды, когда он ехал в машине с матерью, она разогналась и сказала ему "что собирается разбить машину и убить обоих". В конце концов женщина сбавила скорость, Вэнс выскочил из машины и побежал к дому соседа, который вызвал полицию.

Беверли Эйкинс в красном платье. Фото: Getty Images

Из-за проблем матери с зависимостью Джей Ди и его сестра были вынуждены жить преимущественно с бабушкой Бонни и дедушкой. Дочь и мама политика обрели известность благодаря его мемуарам "Деревенская элегия" 2016 года, которые были экранизированы четырьмя годами спустя с голливудской актрисой Эми Адамс и Гленн Клоуз в главных ролях.

Гленн Клоуз в роли бабушки Бонни, Эми Адамс - мамы Беверли Эйкинс. Кадр из фильма "Деревенская элегия", 2020 год

Мать Вэнса "чистая" уже 10 лет

Несмотря на трудности, Беверли сумела преодолеть зависимость, и в январе 2025 года отметила 10 лет трезвости. В апреле Джей Ди Вэнс устроил в Белом доме частную церемонию в честь достижения своей матери, на которой присутствовали семья и друзья. Фото с мероприятия вице-президент США выложил в соцсети.

"Я горжусь тем, что сегодня вечером моя мама здесь, 10 лет чистой и трезвой. Я люблю тебя, мама", — говорил Вэнс. Сейчас Беверли занимается собственной платформой, где пытается помочь другим людям, борющимся с наркозависимостью.

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