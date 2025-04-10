С Днем брата и сестры 2025! Яркие открытки и красивые поздравления родным
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10 апреля во всем мире поздравляют друг друга братья и сестры
Ежегодно 10 апреля отмечается Международный день братьев и сестер — праздник, посвященный крепким семейным узам, поддержке, дружбе и любви между родными людьми.
Праздник значимости братьев и сестер появился в США. Его отмечают в этот четверг благодаря Клаудии Эварт, которая в детстве потеряла брата и сестру. В память о них она решила создать особенный день — День братьев и сестер. Дата праздника выбрана неслучайно: 10 апреля — день рождения ее сестры.
День братьев и сестер впервые отпраздновали в 1998 году, и с тех пор он стремительно набирает популярность не только в США, но и за их пределами. В этот апрельский, но холодный день в Украине стоит вспомнить о самых близких людях, окружить вниманием и заботой своих братьев и сестер, порадовать их искренними улыбками, приятными сюрпризами, совместными поездками и веселыми прогулками.
Этот семейный праздник особенно актуален в трудное для украинцев время, когда почти каждый переживает потери любимых людей из-за агрессии России. "Телеграф" подготовил красивые и яркие открытки и картинки с пожеланиями всего наилучшего братьям и сестрам 10 апреля, а также душевные стихи.
С Днем братьев и сестер 2025: открытки и стихи
Есть много дат прекрасных,
И с некоторых пор
Такой есть в мире праздник —
День братьев и сестер.
Тебя я поздравляю!
Желаю нам дружить.
Опорой предлагаю
Всегда друг другу быть!
Запомни истину простую:
Мы птицы одного гнезда.
С тобой едины ведь по крови,
А потому — одна семья!
Желаю нам в судьбе семейной
Своих корней не потерять
И помнить: есть мы друг у друга.
Об этом век не забывать!
Как хорошо, что у меня есть ты —
Родная кровь, надежная опора,
И каждый день молю я всех святых,
Чтоб между нами не случались ссоры.
И в этот день судьбу благодарю
За то, что ты живешь на свете этом.
Я редко говорю, но я люблю,
Люблю тебя, твои упреки и советы!
Хорошо, что на Земле
Есть родные сердцу люди.
Пусть в День братьев и сестёр
Согревать вас это будет.
Ощущайте вы всегда
И поддержку и заботу.
Это здорово, когда
Рядом есть любимый кто-то!
В этот четверг христиане в Украине почитают святого Терентия. "Телеграф" писал, что нельзя делать сегодня 10 апреля.