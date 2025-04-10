С Днем брата и сестры 2025! Яркие открытки и красивые поздравления родным

10 апреля во всем мире поздравляют друг друга братья и сестры

Ежегодно 10 апреля отмечается Международный день братьев и сестер — праздник, посвященный крепким семейным узам, поддержке, дружбе и любви между родными людьми.

Праздник значимости братьев и сестер появился в США. Его отмечают в этот четверг благодаря Клаудии Эварт, которая в детстве потеряла брата и сестру. В память о них она решила создать особенный день — День братьев и сестер. Дата праздника выбрана неслучайно: 10 апреля — день рождения ее сестры.

День братьев и сестер впервые отпраздновали в 1998 году, и с тех пор он стремительно набирает популярность не только в США, но и за их пределами. В этот апрельский, но холодный день в Украине стоит вспомнить о самых близких людях, окружить вниманием и заботой своих братьев и сестер, порадовать их искренними улыбками, приятными сюрпризами, совместными поездками и веселыми прогулками.

Этот семейный праздник особенно актуален в трудное для украинцев время, когда почти каждый переживает потери любимых людей из-за агрессии России. "Телеграф" подготовил красивые и яркие открытки и картинки с пожеланиями всего наилучшего братьям и сестрам 10 апреля, а также душевные стихи.

С Днем братьев и сестер 2025: открытки и стихи

Есть много дат прекрасных,

И с некоторых пор

Такой есть в мире праздник —

День братьев и сестер.

Тебя я поздравляю!

Желаю нам дружить.

Опорой предлагаю

Всегда друг другу быть!

Запомни истину простую:

Мы птицы одного гнезда.

С тобой едины ведь по крови,

А потому — одна семья!

Желаю нам в судьбе семейной

Своих корней не потерять

И помнить: есть мы друг у друга.

Об этом век не забывать!

Как хорошо, что у меня есть ты —

Родная кровь, надежная опора,

И каждый день молю я всех святых,

Чтоб между нами не случались ссоры.

И в этот день судьбу благодарю

За то, что ты живешь на свете этом.

Я редко говорю, но я люблю,

Люблю тебя, твои упреки и советы!

Хорошо, что на Земле

Есть родные сердцу люди.

Пусть в День братьев и сестёр

Согревать вас это будет.

Ощущайте вы всегда

И поддержку и заботу.

Это здорово, когда

Рядом есть любимый кто-то!

В этот четверг христиане в Украине почитают святого Терентия. "Телеграф" писал, что нельзя делать сегодня 10 апреля.