Сколько китайцев воюет против Украины и как их заманивают россияне: Зеленский рассказал детали

Россияне используют ТикТок для рекрутинга китайцев в ряды ВС РФ

В оккупационной армии Российской Федерации воюет не менее 155 граждан Китая, о которых знают украинские спецслужбы. Ранее ВСУ взяли в плен двух китайцев, воевавших против Украины. Они попали в плен к нашим военным во время боев в Донецкой области.

Об этом на пресс-конференции в среду, 9 апреля, заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент Суспільного.

"Мы собираем информацию, считаем, что их больше, намного. По этим 155 — есть паспортные данные, откуда они, их документы, возраст, места службы. Понятная схема, как их вербуют. Одна из схем — через соцсети, в частности, ТикТок и другие китайские социальные сети, где россияне распространяют рекламные ролики".

Он добавил, что власти Поднебесной знают об этой ситуации.

"Россиянами через китайские соцсети распространяются рекламные ролики о вербовке. Не тайная вербовка — это важно. Может, есть еще и тайная. Далее эти люди прибывают в Российскую Федерацию, в Москву. Медицинские обследования 3-4 суток. 1-2 месяца — учебные центры. Воюют они на территории Украины", — рассказал глава государства.

Кроме того, он назвал имена двух граждан Китая, которых воины ВСУ пленили на украинской территории. Это Ванг Гуанцзюн, 1991 года рождения, и Чанг Ренбо, 1998 года рождения.

"Суспільне" сообщает, что получило документы из собственных источников в спецслужбах, из которых следует, что более 150 граждан Китая заключили контракты в основном во второй половине 2024 года. Некоторые китайцы воюют в Украине с 2023 года. Они несут службу в разных подразделениях: 255 мотострелковом полку, 136 отдельной мотострелковой бригаде, 70 мотострелковом полку и других.

Китайские граждане сражаются в оккупационной армии как наводчики, стрелки, гранатометчики и преимущественно имеют звание рядового.

Отмечается, что по состоянию на апрель 2025 года рекрутинг китайских граждан в российскую армию продолжается.

На фоне информации о попавших в плен ВСУ китайских военных в Министерстве иностранных дел КНР сделали заявление. Там отмечают, что якобы не направляли своих военнослужащих для участия в войне против Украины.