Украина готова заплатить США за оружие: Зеленский рассказал о переговорах с Вашингтоном

ВСУ необходимо 10 систем Patriot, чтобы закрыть небо

Украина готова купить новый пакет оружейной помощи у США. При этом больше всего ее интересуют системы ПВО, способные сбивать российские баллистические ракеты.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время разговора с журналистами. Его слова приводит Интерфакс-Украина.

"По дополнительному пакету, мы хотим и мы готовы, и мы передавали американской стороне большой пакет, который мы хотим купить. Купить в том или ином виде. Это наш формат, как мы заплатим за это. И мы не просили будущий пакет бесплатно. Мы на это рассчитываем даже как гарантию безопасности", — сказал он.

Глава государства добавил, что Украине нужно 10 систем вроде Patriot и Украина готова их купить "хоть за 30 миллиардов, хоть за 50".

"И тогда, пожалуйста, есть сделка, мы отдаем деньги, соответственно хотите в этот фонд (созданный после заключения сделки по минералам, — ред.), хотите прямо вам заплатим. Нам все равно", — сказал он.

Он отметил, что на следующей неделе пройдет встреча украинской и американской делегаций, однако на этот процесс может повлиять много вещей, например, ситуация с Ираном. Зеленский добавил, что делал запрос американской стороне на поставки ПВО, а президент США Дональд Трамп обещал подумать о том, что можно сделать с этим.

Вместе с тем, он подчеркнул, что сейчас наблюдается перебрасывание ПВО из США в Израиль, что может свидетельствовать о возросших рисках начала боевых действий с Ираном.

Что касается переговоров о прекращении огня, то пока там никаких новостей нет, и это вызывает раздражение Трампа.

"Прекращение огня в Украине – это идея Трампа. Мы понимаем, что это как первый шаг к окончанию войны. Он имеет интерес к этому шагу. Поэтому я думаю, что раздражение его больше, чем мы представляем. Потому что фактически его план мы поддерживаем своими шагами. Безусловно. А Путин делает все вопреки", — добавил он.

Как сообщалось ранее, Зеленский рассказал, сколько граждан Китая воюет против Украины. По его словам, у разведки уже есть вся информация о них, включая паспортные данные.