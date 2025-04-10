В Киеве слышали несколько взрывов, тревогу не объявляли. Что произошло

Мониторинговые каналы пишут, что угрозы из воздуха для столицы нет

В Киеве прогремел ряд взрывов утром 10 апреля. В отличие от ночной атаки россиян в регионе не объявляли воздушную тревогу, военные мониторинги утверждают, что угрозы нет. Впоследствии в местных каналах появилось сообщение о плановом разминировании.

"Телеграф" рассказывает, что известно о ситуации на данный момент. Информация о периодических взрывах начала появляться в киевских пабликах около половины четвертого утра.

С периодичностью примерно раз в час жители нескольких районов левобережной части Киева сообщали о взрывах. Таких извещений было не менее пяти.

В конце концов, в Telegram-канале "Левый Берег Киев" появились данные от подписчика, который решил обратиться за информацией к правоохранителям.

"Официальная информация от горячей полиции города Киева: на территории левого берега предварительно разминирована", — написал пользователь по имени Владислав.

Напомним, что тревоги с утра в столице не объявляли. Отбой предыдущей официально прозвучал в 01:37.

Актуальная карта воздушных тревог на 06:50 10 апреля

Отметим: во время ночного налета "шахедов" в Киевскую область взрывы слышали как жители столицы, так и области. В частности, в Дарницком районе столицы было разрушено частное здание из-за падения обломков дрона. Также было громко в районе Борисполя.

Предварительной ночью ряд взрывов прогремел на Харьковщине и Днепропетровщине. В Харькове зафиксировали около двух десятков прилетов, в Днепре было немало пострадавших.

Также "Телеграф" показывал, как пережил очередную атаку кафиров Краматорск, где был поврежден многоквартирный дом. На месте происшествия побывал наш фотокор Ян Доброносов.