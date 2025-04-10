Трамп ответил, готов ли начать войну против Ирана

Многое станет понятным после завершения переговоров 12 апреля

Президент США Дональд Трамп не исключил применение военной силы против Ирана, если тот захочет получить ядерное оружие. Чтобы не допустить этого, стороны проведут переговоры в Омане.

Об этом он рассказал, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. Его слова приводит Bloomberg.

"У нас не так много времени и мы не позволим им иметь ядерное оружие. И мы позволим им процветать, я хочу, чтобы Иран был великим. Единственное, чего они не могут иметь, — это ядерное оружие", — сказал Трамп.

Отвечая на вопросы о вероятности применения военной силы против Ирана, американский президент сказал, что "абсолютно" рассмотрит возможность начала военных действий "если будет такая необходимость". При этом он добавил, что Израиль тоже "будет вовлечен".

Издание отмечает, что на выходных в Омане пройдут первые переговоры с 2022 года относительно ядерной программы. Иранские чиновники неоднократно заявляли, что не стремятся к созданию ядерного оружия, однако в последнее время такие разговоры начали вестись в парламенте и среди военных.

Сторонние наблюдатели в свою очередь сообщают, что Тегеран будет способен в течение нескольких недель произвести достаточное количество обогащенного урана, для создания ядерной боеголовки.

Как сообщалось ранее, Дональд Трамп после возвращения в Белый дом обратился к Ирану с предложением заключить новую ядерную сделку и пригрозил последствиями, в случае, если тот откажется. Тегеран в конечном итоге на сделку не пошел, назвав требования Вашингтона "неприемлемыми". При этом в США пригрозили военными действиями, если Иран откажется подписывать соглашение и не прекратит обогащать уран.