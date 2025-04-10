Бушевали пожары, есть раненые. Как Киев пережил очередную российскую атаку (фото)

Есть пострадавшие

Атака на Киев, которая произошла в ночь на 10 апреля, повлекла повреждение имущества людей. В результате вражеского налета пострадали Дарницкий и Голосеевский районы столицы.

В Дарницком районе в результате атаки беспилотников зафиксированы повреждения частных домов и автомобилей. В ГСЧС показали фото последствий удара.

Одно из хозяйственных построек оказалось полностью уничтожено. Две женщины обратились к медикам: у одной диагностировали острую реакцию на стресс, другая получила множественные мелкие ранения правого предплечья. Пострадавшим была оказана медицинская помощь непосредственно на месте происшествия, госпитализация не понадобилась.

В Голосеевском районе в результате падения обломков сбитого беспилотника возникло возгорание на территории складских помещений. По словам мэра Киева Виталия Кличко: "В Голосеевском районе обломки БпЛА упали на территорию складских помещений. Есть возгорания. Экстренные службы направляются на место".

Руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил: "Предварительно в результате падения обломков сбитого БпЛА зафиксировано возгорание в нежилой застройке в Голосеевском районе… В Дарницком районе в результате падения обломков разрушено частное здание. Предварительно заблокирован человек. На место следуют спасатели".

Все пожары, возникшие в результате атаки, уже ликвидированы. К тушению и устранению последствий были привлечены более 50 спасателей и 13 единиц специальной техники.

Ранее "Телеграф" также сообщал о том, что Николаев находился под атакой беспилотников этой ночью. В городе возникли пожары.