"Ничего еще не закончилось": Трамп объяснил паузу в пошлинах и рассказал, что будет дальше

Глава Белого дома считает, что сможет заключить новые сделки со всеми странами

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему ужесточил торговые пошлины против Китая и чем была обоснована пауза для остальных стран. По его словам, он "в течение десятилетий" хотел ввести меры для защиты американской экономики.

Об этом он рассказал во время брифинга в Белом доме во время встречи с чемпионами гонок NASCAR. Его слова передает Al-Jazeera.

"Китай был самым большим злоупотребителем в истории. И другие тоже. Это было неустойчиво. В прошлом году Китай заработал 1 триллион долларов на торговле с Соединенными Штатами. Это неправильно. И теперь я это отменил", — сказал он.

Что касается падений фондовых рынков, то тут американский президент отметил, что "люди немного перегнули палку" и "немного испугались". Что касается Китая, то глава Белого дом выразил мнение, что "ничего еще не закончилось" и рано или поздно Пекин пойдет на сделку.

"Я сделал 90-дневную паузу для тех, кто не принял ответных мер. Потому что я сказал им: "Если вы примете ответные меры, мы удвоим их" (пошлины, — ред.). И это то, что я сделал с Китаем, потому что они приняли ответные меры", — сказал Трамп.

По его словам, США намерены заключить новые и "честные" сделки с каждой страной, включая Китай.

"Они были несправедливы к Соединенным Штатам. Они высасывали из нас все соки. А так делать нельзя", — объяснил Трамп.

Как сообщалось ранее, Трамп отложил введение тарифов на 90 дней для всех стран, кроме Китая. Пекин получит особую пошлину в 125%, которая начнет действовать немедленно.