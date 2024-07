Приплив з України? У турецьких водах виявили підозрілий гідроцикл з вибухівкою

Начинений вибухівкою гідроцикл виявили у турецьких водах правоохоронці Туреччини. Місцеві поліціянти припускають, що він належить ВМС України.

Про це повідомляє видання Haberglobal. Зазначають, що на знахідку натрапили на стамбульському пляжі Чаталджа.

"За попередніми даними слідства, гідроцикл, який, імовірно, належить українським ВМС, занесло в дрейф і він досягнув стамбульського узбережжя Чаталджа. Всередині водного мотоцикла був вибуховий матеріал", — йдеться в повідомленні.

Very interesting: An unmanned jetski, believed to be loaded with explosives and presumed to belong to Ukrainian forces, was discovered on the Çatalca Coast of Istanbul, Türkiye. pic.twitter.com/zUXQwhewZk