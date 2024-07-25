Приплив з України? У турецьких водах виявили підозрілий гідроцикл з вибухівкою

На знайденому гідроциклі було встановлено кілька камер

Начинений вибухівкою гідроцикл виявили у турецьких водах правоохоронці Туреччини. Місцеві поліціянти припускають, що він належить ВМС України.

Про це повідомляє видання Haberglobal. Зазначають, що на знахідку натрапили на стамбульському пляжі Чаталджа.

"За попередніми даними слідства, гідроцикл, який, імовірно, належить українським ВМС, занесло в дрейф і він досягнув стамбульського узбережжя Чаталджа. Всередині водного мотоцикла був вибуховий матеріал", — йдеться в повідомленні.

Very interesting: An unmanned jetski, believed to be loaded with explosives and presumed to belong to Ukrainian forces, was discovered on the Çatalca Coast of Istanbul, Türkiye. pic.twitter.com/zUXQwhewZk — Clash Report (@clashreport) July 25, 2024

Першими одинокий гідроцикл у воді помітили рятувальники. Вони одразу викликали поліціянтів.

Після проведення першочергових експертиз морський транспорт буде доставлено військовим для проведення більш ретельних досліджень, пише видання. На знайденому гідроциклі було встановлено кілька камер, військове обладнання та, власне, вибухівка.

Місце інциденту одразу оточили охороною, а громадян, які відпочивали на пляжі, вивели за периметр. Сам "безпілотний гідроцикл" завдовжки 3 метри та шириною близько 1 метра. За словами правоохоронців, ймовірно, його прибило до берегів Туреччини з півночі Чорного моря.

До слова, раніше "Телеграф" розповідав про те, що біля берегів Туреччини вибухнув катер. Він наштовхнувся на самопливну морську міну.