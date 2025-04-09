Отопительный сезон 2025 под угрозой: Галущенко рассказал, что нужно, чтобы пройти его безопасно

В течение первого квартала уже начался импорт газа

Украина точно будет в этом году импортировать газ из-за границы. В каких объемах и за какие средства пока не сообщается, но это будет нынешним приоритетом для украинской энергетики.

Об этом в комментарии "Телеграфу" сообщил министр энергетики Герман Галущенко, по результатам брифинга по итогам прохождения ОЗП 2024-2025 годов.

"Безусловно, нужно будет обеспечить импорт газа. Ресурс есть, но это вопрос денег", — сказал министр, отвечая на вопрос, касающийся основного приоритета на текущий год.

В ходе брифинга он отметил, что в течение первого квартала уже начался импорт газа, поэтому Украина и дальше планирует закупать его за границей

"Мы уже готовимся к этому, в течение первого квартала этого года уже происходит и обеспечен импорт. Мы будем импортировать газ, потому что, к сожалению, есть влияние ударов (по объектам энергетики). Мы уже подсчитали, какое количество мы должны импортировать, для того чтобы безопасно подойти к следующему отопительному сезону", — сказал министр.

Галущенко пока оставил за скобками, о каких конкретно объемах идет речь, а на уточняющий вопрос "Телеграфа", может ли это быть, американский LNG-газ ответил, что уже есть пример, когда "Нафтогаз" закупил у поляков 100 млн кубометров такого газа.

Он также добавил, что основным вызовом для украинской энергетики остаются атаки россиян, других особых угроз он не видит.

"Если военные риски забрать, то мы понимаем, как мы пройдем в этом году. Я не вижу других (угроз для энергетики) ", — отметил Галущенко.

Выступая на брифинге, министр подчеркнул, что прошлый отопительный сезон стал самым сложным для всего энергетического сектора страны. С начала полномасштабного вторжения было повреждено или разрушено более 63 тысяч инфраструктурных энергетических объектов, общий ущерб только по подсчетам Всемирного банка на конец 2024 года составил около 93 млрд долларов, и это не учитывая объекты, остающиеся на оккупированных территориях, например ЗАЄС.

Всего в 2024 году было разрушено или повреждено 10 ГВт генерирующей мощности, значительная часть которой была затем восстановлена усилиями украинских энергетиков.

По словам и министра, и присутствовавших на брифинге руководителей энергетических компаний, именно благодаря скоординированным усилиям прошлый отопительный сезон удалось пройти без серьезных блэкаутов или других существенных проблем. Первоочередная заслуга в этом (кроме, конечно ВСУ) — энергетиков, прилагающих титанические усилия для скорейшего восстановления поврежденных объектов.

"Не важно, государственная ли это компания, или частная, мы все стоим единым фронтом и помогаем друг другу ", — сказал Галущенко.

Кроме того, по словам министра, результат дает координация с ВСУ и работа по усилению защиты объектов энергетики.

"У нас (налажена) мгновенная координация с Вооруженными Силами, силами ПВО. И сегодня мы работаем, понимая друг друга, как надо реагировать с точки зрения активной защиты. Безусловно, это и системы пассивной защиты, которые реализованы, как в больших масштабах, так и на каждом объекте. На сегодняшний день, по факту, у всех объектов энергетики есть соответствующие системы пассивной защиты",- добавил министр.

Напомним, потребность в импорте природного газа в Украину на 2025 год может составить примерно 4 млрд кубометров. Да, в материалах Меморандума с МВФ речь идет именно о таких объемах.

"На 2025 год мы планируем дополнительный импорт газа для внутреннего потребления до 4 млрд кубометров базового уровня ", — говорится в документе.

А издание Bloomberg цитирует слова гендиректора торгового подразделения ДТЭК Дмитрия Сахарука во время выступления на саммите Financial Times Commodities Global Summit, где он говорит о необходимости закупить до 5 млрд кубометров. Правда, здесь речь идет за период апрель 2025 – апрель 2026 года.

"Мы считаем, что Украине потребуется до 5 миллиардов кубометров в сезон с апреля 2025 по апрель 2026 года ", — сказал Сахарук.

Потребности средств на такие объемы газа могут составить более 2 миллиардов долларов. Где их пока будут брать – до конца непонятно.