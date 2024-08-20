В 2014 году Бородай стал "глазами и руками" Кремля на Донбассе

На Донбассе продолжаются ожесточенные бои, и регион, который процветал до начала "русской весны" в 2014 году, сейчас деградирует и превращается в руины. Некоторые известные сепаратисты, начавшие пророссийские протесты на востоке Украины 10 лет назад, уже убиты, а многие до сих пор воюют против ВСУ.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас экс-главарь "ДНР" Александр Бородай и чем занимается во время полномасштабной войны. Мы узнали о нем некоторую информацию.

Где сейчас бывший главарь "ДНР" Александр Бородай и что о нем известно

В 2014 году Бородай стал "глазами и руками" Кремля на Донбассе. Он был посланцем советника российского президента Владислава Суркова и стал главой правительства "ДНР". Но спустя несколько месяцев подал в отставку, отдав свой пост Александру Захарченку, которого ликвидировали в 2018 году.

Запомнился Бородай тем, что после трагедии с малазийским "Боингом" под Торезом, присвоил себе "черные ящики" самолета, отказавшись передавать их европейской следственной комиссии. Их забрали представители Малайзии, которых бывший главарь вызвал в воюющий Донецк.

Александр Бородай, Фото: Navalny.com

В 2021 году боевик выиграл выборы в Думу РФ от путинской партии "Единая Россия" по Ростовской области и вошел в комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Он жил в Москве и дела Донбасса его не сильно заботили. В этом же году, в ходе расследования выяснилось, что Бородай купил себе в Москве роскошную квартиру за 100 млн рублей и стал владельцем апартаментов в Дубае (на Палм-Джумейра), стоимость которых составляет где-то 450 тысяч евро.

Александр Бородай купил квартиру в Дубае, Фото: Navalny.com

В 2022 году, когда началась полномасштабная война, Александр Бородай заявил, что находится на временно оккупированной территории Донбасса, поскольку его "друзья" воюют на фронте. Тогда он работал над тем, чтобы неподконтрольная россиянам часть Донецкой области быстрее перешла под руководство врага.

Александр Бородай выиграл выборы в Думу РФ, Фото: Navalny.com

Два года назад, находясь на оккупированной территории Херсонской области, бывший главарь "ДНР" едва не взорвался на мине, когда ехал на своем внедорожнике. Тогда вместо известного сепаратиста подорвался его подельник.

Летом прошлого года Бородай попал под обстрел в районе Бахмута. В результате происшествия он не пострадал, но ранения получили два офицера штаба бригады.

Александр Бородай после обстрела, Фото: Союз добровольцев Донбасса

Как было известно, лично Бородай не участвует в войне, но часто дает комментарии пропагандистским СМИ, поддерживает оккупационные администрации на Донбассе и призывает "уничтожить украинскую государственность".

"Телеграф" писал ранее, что террорист Гиркин-Стрелков дал прогноз "СВО". Он заявил, что украинская армия скоро нанесет большой удар.