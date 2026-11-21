Утром была угроза баллистики

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Ночь 21 ноября снова была неспокойной для Киева. В столице несколько раз объявляли воздушную тревогу, а во время атаки российских беспилотников и угрозы применения баллистического вооружения горожане слышали взрывы.

По данным мониторинговых каналов, ночью и утром враг атаковал столицу по разным направлениям. В частности, сообщалось об угрозе баллистики с севера и вероятной цели — Северный мост.

Около 5:40 в Киеве объявили угрозу применения баллистического вооружения с севера. После этого в столице снова раздались взрывы.

По сообщениям мониторинговых каналов баллистические ракеты могли быть направлены по Северному мосту Киева. Впоследствии мониторы сообщили, что другие воздушные цели на тот момент не фиксировали.

Сообщения от мониторинговых каналов

Ночью также сообщали о движении групп БПЛА в направлении Киева. В частности, беспилотники заходили на столицу с юга и с востока.

В Киевской области фиксировали группу дронов курсом на Борисполь и Киев. Киевляне также могли слышать работу противовоздушной обороны.

Сообщения от мониторинговых каналов

Сообщения от мониторинговых каналов

Около двух ночи в столице снова были слышны взрывы во время атаки БпЛА.

Пока официальной информации о последствиях обстрела столицы от городских властей нет. В то же время, атака российских реактивных и других типов беспилотников по Украине продолжается.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 20 ноября Киев атаковали баллистикой — есть погибшие, повреждены несколько мостов.