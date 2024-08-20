У 2014 році Бородай став "очима та руками" Кремля на Донбасі

На Донбасі тривають запеклі бої, і регіон, який процвітав до початку "російської весни" у 2014 році, зараз деградує та перетворюється на руїни. Деяких відомих сепаратистів, які почали проросійські протести на сході України 10 років тому, вже вбито, а багато хто досі воює проти ЗСУ.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз екс-главар "ДНР" Олександр Бородай і чим займається під час повномасштабної війни. Ми довідалися про нього деяку інформацію.

Де зараз колишній ватажок "ДНР" Олександр Бородай і що про нього відомо

У 2014 році Бородай став "очима та руками" Кремля на Донбасі. Він був посланцем радника російського президента Владислава Суркова та став главою уряду "ДНР". Але за кілька місяців подав у відставку, віддавши свою посаду Олександру Захарченку, якого ліквідували у 2018 році.

Запам’ятався Бородай тим, що після трагедії з малайзійським "Боїнгом" під Торезом, привласнив собі "чорні скриньки" літака, відмовившись передавати їх європейській слідчій комісії. Їх забрали представники Малайзії, яких колишній ватажок викликав до воюючого Донецька.

Олександр Бородай, Фото: Navalny.com

У 2021 році бойовик виграв вибори в Думу РФ від путінської партії "Єдина Росія" по Ростовській області та увійшов до комітету у справах СНД, євразійської інтеграції та зв’язків із співвітчизниками. Він жив у Москві і справи Донбасу його не дуже турбували. У цьому ж році, в ході розслідування з’ясувалося, що Бородай купив собі в Москві розкішну квартиру за 100 млн. рублів і став власником апартаментів у Дубаї (на Палм-Джумейра), вартість яких становить десь 450 тисяч євро.

Олександр Бородай купив квартиру у Дубаї, Фото: Navalny.com

У 2022 році, коли почалася повномасштабна війна, Олександр Бородай заявив, що знаходиться на тимчасово окупованій території Донбасу, оскільки його "друзі" воюють на фронті. Тоді він працював над тим, щоб непідконтрольна росіянам частина Донецької області скоріше перейшла під керівництво ворога.

Олександр Бородай виграв вибори до Думи РФ, Фото: Navalny.com

Два роки тому, перебуваючи на окупованій території Херсонської області, колишній ватажок" ДНР" ледь не вибухнув на міні, коли їхав своїм позашляховиком. Тоді замість відомого сепаратиста підірвався його спільник.

Влітку минулого року Бородай потрапив під обстріл у районі Бахмута. Він не постраждав, але поранення отримали два офіцери штабу бригади.

Олександр Бородай після обстрілу, Фото: Спілка добровольців Донбасу

Як було відомо, особисто Бородай не бере участі у війні, але часто дає коментарі пропагандистським ЗМІ, підтримує окупаційні адміністрації на Донбасі та закликає "знищити українську державність".

"Телеграф" писав раніше, що терорист Гіркін-Стрєлков дав прогноз "СВО". Він заявив, що українська армія незабаром завдасть великого удару.