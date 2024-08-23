В Англии нашли газету, изданную после трагедии на "Титанике": о чем там идет речь (фото)

Статью нашли в женском гардеробе

Во время уборки дома в Англии была обнаружена газета, которая рассказывает о последствиях крушения "Титаника". Ее нашли спустя 112 лет после трагедии.

Об этом пишет CNN. Отмечается, что она была написана через пять дней после катастрофы, дня, когда в Саутгемптоне был опубликован список выживших.

История экземпляра на первой странице изображает членов семей пассажиров, которые отчаянно ждут списка выживших для своих близких в Саутгемптоне. Заголовок звучит так: "Одна из тысячи трагедий, совершивших крушение Титаника самой ужасной в истории мира".

Кроме этого, на первой странице написано следующее: "Из 903 членов экипажа "Титаника" удалось спасти только 210. Это означало трагедию за трагедией для Саутгемптона, где проживало большинство мужчин, поскольку эта ужасная катастрофа лишила матерей сыновей, жен — мужчин, а молодых девушек — любимых. Вчерашний день был ужасным в истории города, но он положил конец всей неизвестности. Список спасенных был вывешен возле офисов White Star, и матери и жены, которые не надеялись, жадно читали имена, чтобы увидеть, что их худшие опасения сбылись. Для некоторых, конечно, список содержал отличные новости, но они умалчивали свою радость перед ужасным горем своих друзей и соседей".

Внутри газета открывается двойным разворотом с галереей изображений тех, кто находился на борту.

Во вторник, 20 августа после аукциона эта газета была продана за 34 фунта (1846 грн). Владелец Hansons Auctioneers Чарльз Хэнсон сказал, что рассказы о затоплении, как правило, сосредотачиваются на самих жертвах, а не на их семьях, поэтому газета так интересна.

Трагедия на "Титанике" — что известно

112 лет назад, 15 апреля 1912-го, утонул британский трансатлантический пароход "Титаник". Из 2208 человек, находившихся на борту во время его первого рейса, примерно 1503 погибли после того, как круизный лайнер столкнулся с печально известным айсбергом. На борту корабля находились 128 детей, 67 из которых удалось спасти.

Ранее "Телеграф" писал, что на дне Атлантического океана нашли вероятные останки погибших, находившихся на борту потерпевшего крушение батискафа "Титан". А также там находили и обломки субмарины.