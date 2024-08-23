В Англії знайшли газету, видану після трагедії на "Титаніку": про що там йдеться (фото)

Статтю знайшли в жіночому гардеробі

Під час прибирання будинку в Англії була виявлена ​​газета, яка розповідала про наслідки катастрофи "Титаніка". Її знайшли через 112 років після трагедії.

Про це пише CNN. Зазначається, що вона була написана через п'ять днів після катастрофи, дня, коли в Саутгемптоні було опубліковано список тих, хто вижив

Історія примірника на першій сторінці зображує членів сімей пасажирів, які відчайдушно чекають списку тих, хто вижив, для своїх близьких у Саутгемптоні. Заголовок звучить так: "Одна з тисячі трагедій, які зробили крах Титаніка найжахливішою в історії світу".

Окрім цього, на першій сторінці написано наступне: "З 903 членів екіпажу "Титаніка" вдалося врятувати лише 210. Це означало трагедію за трагедією для Саутгемптона, де проживала більшість чоловіків, оскільки ця жахлива катастрофа позбавила матерів синів, дружин — чоловіків, а молодих дівчат — коханих. Вчорашній день був жахливим в історії міста, але він поклав край усій невідомості. Список врятованих був вивішений біля офісів White Star, і матері та дружини, які не сподівалися, жадібно читали імена, лише щоб побачити, що їхні найгірші побоювання справдилися. Для деяких, звичайно, список містив чудові новини, але вони замовчували свою радість перед жахливим горем своїх друзів і сусідів".

Всередині газета відкривається подвійним розворотом із галереєю зображень тих, хто був на борту.

У вівторок, 20 серпня після аукціону цю газету продали за 34 фунти (1846 грн). Власник Hansons Auctioneers Чарльз Хенсон сказав, що розповіді про затоплення, як правило, зосереджуються на самих жертвах, а не на їхніх родинах, тому газета така цікава.

Трагедія на "Титаніку" — що відомо

112 років тому, 15 квітня 1912-го, потонув британський трансатлантичний пароплав "Титанік". З 2208 осіб, які перебували на борту під час його першого рейсу, приблизно 1503 загинули після того, як круїзний лайнер зіткнувся з сумнозвісним айсбергом. На борту корабля було 128 дітей, 67 з яких вдалося врятувати.

Раніше "Телеграф" писав, що на дні Атлантичного океану знайшли ймовірні останки загиблих, які перебували на борту батискафу "Титан", який зазнав аварії. А також там знаходили і уламки субмарини.