Исторический момент: российский Т-90С с треском проиграл испытание китайскому танку в Алжире

Исторически африканские страны активно и в больших объемах покупали именно советское, а позже – российское вооружение

Российский "лучший друг и лучший товарищ" Китай вытесняет российскую оружейную промышленность с традиционных рынков. К примеру, недавно был зафиксирован исторический момент: в Алжире российский танк Т-90С, экспортная версия лучшего танка России, с треском проиграл испытание китайскому танку VT-4.

Об этом пишет издание Army Recognition. Отмечается, что китайская боевая машина побила российского "коллегу" по всем параметрам – точности стрельбы при разных условиях, надежности конструкции и силовой установки и другим тактико-техническим характеристикам. Алжир результатами был доволен, поэтому решил покупать именно китайские танки взамен российских.

Профильное украинское издание Defense Express отмечает, что проигрыш России в этом случае дважды исторический. Во-первых, африканская страна-потребитель выбрала другой танк вместо российского. Во-вторых, это китайский танк, что выглядит смешно с учетом того, что китайцы начинали историю своего танкостроения с копирования советских танков.

"В данной истории есть такой контекст. После 2022 года Алжир столкнулся с тем, что он не может получить ранее законтрактованные комплектующие к уже имеющимся танкам Т-90С (ориентировочно 600 единиц), ну и также – что не происходит поставка уже ранее законтрактованных машин, которые вместо экспорта пошли непосредственно на нужды оккупационных войск На этом фоне Алжир задумался о выборе другого типа ОБТ для своего войска, который был бы столь же массовым, как и российский Т-90С. Но здесь у алжирцев возник только один вариант – китайский VT-4", – объясняет издание.

В этой истории еще не все понятно – например, VT-4 был для Алжира фактически безальтернативным выбором, поэтому оценки военных алжирской армии могут быть политически мотивированы. К тому же, неизвестно, сколько танков сможет передать Пекин Алжиру.

"Но со всем тем, сам факт того, что один из традиционных покупателей российского оружия идет курсом постепенной замены на другие образцы, безусловно, является проигрышем Кремля в этой ситуации", — резюмировало издание.

Тем временем украинские защитники в Харьковской области, "Железная бригада" (3 танковая бригада), опубликовали фото ОБТ "Оплот" на фронте. Это новейший танк из серии Т-84 и одновременно его коренная модернизация. Принятый на вооружение в 2009 году, большую часть производимых танков поставляли за границу. С 2020 года внедрялась замена комплектующих исключительно украинскими, ведь там были детали производства РФ.

А вот американские танки в Украине "не прижились". Украина получила от США 31 танк M1A1 Abrams – примерно один танковый батальон. При этом из-за интенсивных боевых действий уже потеряно 20 машин, две трети переданных машин, причем все потери произошли в течение последних шести месяцев.

С другой стороны, Украина недовольна этими танками. Украинские танкисты заявили, что M1A1 Abrams технически очень уязвимы, особенно их электронная начинка. Кроме того, M1A1 Abrams слишком тяжелые, требовательные и имеют недостаточный уровень защиты.