В Курской области заметили немецкие танки? В Германии неожиданно отреагировали

Мнения насчет использования техники разделились

В боях в Курской области РФ могут использоваться немецкие танки. Однако в Германии не видят в этом проблемы, ведь техника переданная Киеву, является его собственностью и он сам может распоряжаться, как ее применять.

Такое заявление сделал Глава комитета Бундестага по вопросам обороны Маркус Фабер. Об этом 8 августа пишет немецкая газета Berliner Morgenpost.

"При передаче Украине — это украинское оружие. Это касается любого материала, включая Leopard 2", — сказал Фабер.

Он отметил, что территория обеих государств России и Украины является зоной боевых действий.

"Применение оружия соотносится с положениями международного права", — считает глава комитета Бундестага.

В то же время лидер партии BSW Сара Вагенкнехт предостерегла от использования немецкого оружия.

"Это очень опасное развитие событий. Канцлер должен позвонить президенту Украины и потребовать, чтобы немецкое оружие не использовалось при наступлении на российскую территорию", — считает она.

Как пишет газета, в Кореневском районе Курской области якобы были замечены американские танки "Брэдли", а также были задействованы бронемашины "Страйкер" американского производства.

Что происходит в Курской области

6 августа в сети начали появляться сообщения о том, что якобы украинские военные в составе около сотни человек совершили попытку прорыва на территорию РФ в Суджанском районе Курской области.

Вскоре паблик Mash написал, что в боях якобы принимают участие бойцы РДК, 22-аяОМБ ВСУ и бойцы теробороны. "Они разбились на малые группы и рассредоточился в посадках Шосткинского района Сумской области".

Позже стала появляться информация, что якобы бойцы ВСУ понесли потери в виде десятков человек.

К вечеру россияне бросили в бой под Суджей солдат срочной службы. Некоторые из них погибли, другие сдались в плен. В местных телеграм-каналах распространяют фото, на которых видно, что происходит в Судже.

Всю ночь в Курской области раздавались сигналы тревоги и последующие взрывы. В основном — из-за активности беспилотников и ракет в небе. В частности, неспокойно было в городе Курчатов, вблизи которого находится Курская АЭС.

Днем 7 августа российский диктатор Владимир Путин созвал экстренное заседание Совбеза, где пожаловался на "масштабную провокацию" Украины.

8 августа советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина начала наступление в Курской области, чтобы усилить свои переговорные позиции.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Стариков в комментарии "Телеграфу" рассказал свое мнение о ситуации в Курской области. Он считает, что там воюют сейчас прокси-войска.